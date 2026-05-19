«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»

Так, алматинский «Кайрат» весьма неожиданно потерял важнейшие очки в родных стенах, сыграв вничью с кызылординским «Кайсаром» со счетом 0:0. Имея ощутимое игровое преимущество, хозяева поля так и не сумели вскрыть организованную оборону гостей. Отметим, что на 78-й минуте финский полузащитник алматинцев Ойва Юккола сумел поразить ворота гос­тей, однако после долгого просмотра системы видео­повторов VAR арбитр отменил взятие ворот из-за фола в атаке. Эта осечка лидера обострила борьбу за первенство до предела, ведь идущий вторым в чемпионате шымкентский «Ордабасы» своим шансом воспользовался сполна.

Шымкентцы на выезде камня на камне не оставили от костанайского «Тобола», разгромив хозяев со счетом 3:0. Ключевым моментом битвы стало удаление костанайца Кирилла Глущенкова на 30-й минуте. После перерыва южане дожали соперника: сначала отличился румынский полузащитник Михай Капацына, а затем дубль восходящей звезды Жасулана Амира установил окончательный счет. Теперь «Ордабасы», набрав 25 очков, отстает от «Кайрата» всего на один балл, при этом имея игру в запасе.

Параллельно в ­верх­нюю часть таблицы активно вклиниваются другие фавориты. Столичная ­«Астана» на своем поле без особых проблем разобралась с жезказганским «Улытау», завершив встречу уверенной победой со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились форварды Рамазан ­Каримов и Станислав Басманов, а жирную точку поставил хорватский защитник Бранимир Калаица.

Между тем важнейшие три очка забрал и семейский «Елимай», прервав­ший свою месячную безвыигрышную серию домашней победой над столичным «Женисом» со счетом 2:1. На гол Романа Муртазаева гости ответили точным выстрелом Исламбека Куата, но на 80-й минуте легионер из Того Фессу Плакка принес семейчанам долгожданный триумф. В свою очередь, сенсационно идущий на третьем месте в первенстве кокшетауский «Окжетпес» укрепил свои позиции в группе лидеров, минимально одолев в гостях устькаменогорский «Алтай» со счетом 1:0 благодаря голу российского нападающего Владимира Кузьмичева на 13-й минуте.

В остальных поединках тура были зафиксированы мирные исходы, имевшие, впрочем, совершенно разный эмоциональный окрас. Настоящую перестрелку на нейтральном поле в Кызылорде устрои­ли актауский «Каспий» и павлодарский «Иртыш», завершившие матч со счетом 2:2. У актаусцев забивали Идрис Умаев и ­Бакдаулет Зульфикаров, но главным героем встречи стал ивуарийский форвард павлодарцев Жан-Морел По, чей точный дубль и спасительный гол на 90-й минуте вырвали для гос­тей ничью.

На этом ярком фоне нулевые компромиссы в матчах между талдыкорганским «Жетысу» и «Атырау», а также «Актобе» и петропавловским «Кызылжаром» выглядели скучновато. Тем не менее турнирная дистанция накаляется, и в следующих турах болельщиков обязательно ждут новые сенсации.