В таразском Доме дружбы состоялась выс­тавка уникальных частных коллекций искусства и этнографии Уйгурского этнокультурного объединения им. М. Кашгари по Жамбылской области.

Выставка стала второй по счету в рамках начавшегося марафона, благодаря которому будут представлены все областные этнокультурные объединения. Целью проекта, иниции­рованного по поручению Главы государства, являются демонстрация богатой культуры этносов, проживающих на территории региона, привлечение внимания широкой публики, сохранение и популяризация нас­ледия, а также укрепление мира, согласия, единства народа и межэтнического диалога.

Заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Сауле Курманкулова, открывшая уйгурскую экспозицию, отметила, что каждый этнос имеет свою культуру, обычаи и традиции, этим он и интересен. Живя в общем доме под единым шаныраком, мы все равны в возможностях и правах.

Благодаря Основному закону страны представители всех этносов могут заниматься развитием родного языка, ремесел, музыки, письменности, декоративно-прикладного искусства. И такого рода выставки дают шанс узнать больше друг о друге, стать духовно ближе и богаче.

Перед собравшимися выступили председатели совета аксакалов и совета матерей уйгурского этнокультурного объединения Турсунмамед Касымов и Мухабат Алеханова.

Организаторы представили зрителям изготовленную из металла и глины и искусно украшенную традиционным орнаментом посуду, уйгурские головные уборы и костюмы, народные музыкальные инструменты, различные книги и даже блюда национальной кухни.

– Каждый экспонат очень ценен для нас, поскольку несет в себе частицу истории уйгур­ского этноса, – отметила исполнительный директор областного Уйгурского этнокультурного объединения им. М. Каш­гари Хамида Турдыева. – Взять хотя бы музыкальные инструменты, которые являются поистине народной душой. К примеру, саттар – смычковый инструмент с одной основной и несколькими резонансными струнами играет главную роль в исполнении 12 мукамов – цикла музыкально-поэтических произведений, считаю­щегося настоящим сокровищем уйгуров.

Помимо него, посетители смогли увидеть такие музыкальные инструменты, как гиджак, похожий на скрипку; тамбур, отличаю­щийся звонким и ярким звучанием струн; сапа, представляющий собой пучок металлических пластинок и колокольчиков; традиционные равап и хуштар, а также дутар, напоминающий казахскую домбру, только с более длинным грифом.

– Здесь также представлена кухонная утварь, которая выделяется искусной отделкой и росписью. Дело в том, что издревле уйгурские мастера старались создать что-то невероятно красивое и интересное, для них это было крайне важно, поэтому все ремесленники стремились улучшать качество своих изделий. И в этом позволяют убедиться сегодняшние экспонаты, – подчеркнула Хамида Турдыева.

Среди них можно заметить очень старое блюдо, которое долгое время хранилось как реликвия, передающаяся из поколения в поколение, в семье Тахтеевых. Привлек внимание и другой вид посуды – сосуд, по форме напоминающий обычный керамический кувшин, но на самом деле выполненный из определенного сорта тыквы. По сей день умельцы делают из этого овоща, как правило, кувшины и чаши.

Наверное, самыми привлекательными в экспозиции оказались национальные блюда – самса, болдурган-манта, гуйру лагман, санза, пишме, тонур-нан, токоч, аткан-чай и другие.

– Гуйру лагман считается одним из древнейших блюд уйгурской кухни. Его корни уходят туда, где проходил Великий шелковый путь, где пересекались кулинарные традиции тюрков, персов и китайцев. Особенность блюда в том, что лапшу вытягивают руками из цельного куска теста, делая длинные «хвосты» («гуйру»). Такой способ приготовления сохранился и по сей день как часть культурного наследия, – рассказала Хамида Турдыева.