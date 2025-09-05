И зазвучит саттар Выставки 5 сентября 2025 г. 7:00 3 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области Богатое наследие уйгуров представлено в экспонатах фото автора В таразском Доме дружбы состоялась выставка уникальных частных коллекций искусства и этнографии Уйгурского этнокультурного объединения им. М. Кашгари по Жамбылской области. Выставка стала второй по счету в рамках начавшегося марафона, благодаря которому будут представлены все областные этнокультурные объединения. Целью проекта, инициированного по поручению Главы государства, являются демонстрация богатой культуры этносов, проживающих на территории региона, привлечение внимания широкой публики, сохранение и популяризация наследия, а также укрепление мира, согласия, единства народа и межэтнического диалога. Заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Сауле Курманкулова, открывшая уйгурскую экспозицию, отметила, что каждый этнос имеет свою культуру, обычаи и традиции, этим он и интересен. Живя в общем доме под единым шаныраком, мы все равны в возможностях и правах. Благодаря Основному закону страны представители всех этносов могут заниматься развитием родного языка, ремесел, музыки, письменности, декоративно-прикладного искусства. И такого рода выставки дают шанс узнать больше друг о друге, стать духовно ближе и богаче. Перед собравшимися выступили председатели совета аксакалов и совета матерей уйгурского этнокультурного объединения Турсунмамед Касымов и Мухабат Алеханова. Организаторы представили зрителям изготовленную из металла и глины и искусно украшенную традиционным орнаментом посуду, уйгурские головные уборы и костюмы, народные музыкальные инструменты, различные книги и даже блюда национальной кухни. – Каждый экспонат очень ценен для нас, поскольку несет в себе частицу истории уйгурского этноса, – отметила исполнительный директор областного Уйгурского этнокультурного объединения им. М. Кашгари Хамида Турдыева. – Взять хотя бы музыкальные инструменты, которые являются поистине народной душой. К примеру, саттар – смычковый инструмент с одной основной и несколькими резонансными струнами играет главную роль в исполнении 12 мукамов – цикла музыкально-поэтических произведений, считающегося настоящим сокровищем уйгуров. Помимо него, посетители смогли увидеть такие музыкальные инструменты, как гиджак, похожий на скрипку; тамбур, отличающийся звонким и ярким звучанием струн; сапа, представляющий собой пучок металлических пластинок и колокольчиков; традиционные равап и хуштар, а также дутар, напоминающий казахскую домбру, только с более длинным грифом. – Здесь также представлена кухонная утварь, которая выделяется искусной отделкой и росписью. Дело в том, что издревле уйгурские мастера старались создать что-то невероятно красивое и интересное, для них это было крайне важно, поэтому все ремесленники стремились улучшать качество своих изделий. И в этом позволяют убедиться сегодняшние экспонаты, – подчеркнула Хамида Турдыева. Среди них можно заметить очень старое блюдо, которое долгое время хранилось как реликвия, передающаяся из поколения в поколение, в семье Тахтеевых. Привлек внимание и другой вид посуды – сосуд, по форме напоминающий обычный керамический кувшин, но на самом деле выполненный из определенного сорта тыквы. По сей день умельцы делают из этого овоща, как правило, кувшины и чаши. Наверное, самыми привлекательными в экспозиции оказались национальные блюда – самса, болдурган-манта, гуйру лагман, санза, пишме, тонур-нан, токоч, аткан-чай и другие. – Гуйру лагман считается одним из древнейших блюд уйгурской кухни. Его корни уходят туда, где проходил Великий шелковый путь, где пересекались кулинарные традиции тюрков, персов и китайцев. Особенность блюда в том, что лапшу вытягивают руками из цельного куска теста, делая длинные «хвосты» («гуйру»). Такой способ приготовления сохранился и по сей день как часть культурного наследия, – рассказала Хамида Турдыева. #выставка #Тараз #наследие уйгуров