Как и где по одежке встречали

Статьи,Выставки
119
Ксения Денисова, Алматы

Редкие артефакты впервые представил Национальный центральный музей РК

фото Юрия Беккера

По словам сотрудника отдела хранения фондов Маржан Жунусовой, в музее собрана одна из самых крупных коллекций традицион­ной одежды казахов, включая по-настоящему уникальные образцы. Однако в такой комплектации они никогда прежде не экспонировались: на выставке «Национальная одежда – яркое отражение культуры народа» представлено около сотни предметов середины XIX – середины ХХ веков из Сырдарьи, Семиречья, Сарыарки и Западного Казахстана.

Бөрік Шокана Уалиханова – шапку с меховой опушкой – в дар музею передали потомки сестры знаменитого ученого-востоковеда Бадыгуль. Чапан народного артиста Мукана Тулебаева попал на хранение в 60-е годы прошлого столетия из рук супруги композитора – Дариги. Кроме связи с незаурядной личностью, ценность представляет то, что изделие, как положено по старинным образцам, имеет характерную орнаментику и меховую оторочку из выдры.

Но чаще подлинные образы традиционной одежды, сохранившие аутентичные признаки, конструкцию и форму, собирались в этнографических и археографических экспедициях. Благодаря этому у любителей истории есть возможность воочию представить облик своих предков – в их повседневных образах и во всей красе праздничных одеяний. Экспонаты выставки собраны, как бы сейчас сказали, в понятные и логичные «луки»: мужские и женские головные уборы, верх­няя одежда, нательный гардероб, обувь и аксессуары – ремни, пояса, ювелирные украшения. Вместе они отражают не только типичные каноны, но и заметные расхождения по множеству признаков и причин.

– Особая наша гордость – коллекция кимешеков. Это отдельный вид казахского женского головного убора. У нас их собрано большое количество из разных регионов страны. Этим коллекция и интересна, – утверждает Маржан Жунусова.

Региональные различия в составе одежды, ее исполнении и манере ношения – факт общеизвестный. И все же всегда любопытно отмечать, как одежда «подстраивается» под внешние обстоятельства и своего владельца.

– Различия диктуют климатические условия, доступность материалов, культурное влияние соседних областей – все это находит отражение в одежде, – продолжает музейный работник. – Понятно, почему в северных и центральных областях она максимально функциональная и теплая. Здесь всегда преобладали плотная шерсть, валяное сукно и меха – овчина, шкуры лисы и даже волка. И обязательно характерные длинные рукава для защиты кистей от холода, а также массивные головные уборы, как тымақ – меховая шапка с ушами.

Ближе к югу вещи заметно «веселеют» – становятся более легкими и открытыми. Особенностью этой территории, как отмечает специалист, можно считать влияние оседлых культур соседей – узбеков и таджиков. Это заметно и в тканях, и в декоре – чаще используются яркие шелка, хлопковые ткани. В орнаментах преобладает растительная тема с неизменной вышивкой золотыми нитями – канителью.

– Одежда западных регионов отличалась лаконичностью и строгостью линий. Прослеживается традиция многослойности, как практичный способ адаптироваться к резким перепадам температуры в степи. Близость торговых путей через Каспий сказалась на том, что чаще встречаются привозные ткани высокого качества, другая особенность – массивные серебряные украшения: здесь они крупнее и тяжелее, чем на других территориях, – заключает Маржан Жунусова.

Тем не менее базовые элементы национального костюма всегда оставались общими для казахов, где бы они ни жили. Чапан – самый распространенный вид мужской и женской одежды – встречался повсеместно, но по его виду всегда можно было определить, откуда он произошел.

– На юге, к которому относятся Сырдарья и Семиречье, в украшении чапана преобладали растительные мотивы: цветы, листья, вьющиеся стебли. Узоры были преимущественно мелкие, детализированные и яркие. Это связывается с влиянием оседлой культуры и земледелия, – уточняет сотрудник отдела хранения фондов.

В орнаментике центра и севера доминировал зооморфный стиль с его главным элементом қошқар мүйіз – рогом барана в самых разных вариациях. Рисунок становится более крупным, симметричным и четким, потому что сам его смысл заключается в силе и мощи. Для западной традиции более характерным оставался декор геометрического типа, для которого свойственны строгость композиции, четкость ломаных линий. Здесь чаще, чем в других регионах, использовали крупные элементы вышивки на женских платьях и головных уборах.

– Но опять же символический характер всех традиционных узоров был одинаков, – добавляет Маржан Жунусова. – Түйетабан – след верблюда – символизировал долгий путь и выносливость, кұс қанаты – крылья птицы – читался как символ свободы и счастья, су – вода – жизнь и вечное движение.

Старший куратор Школы общественного здравоохранения КазНМУ им. С. Асфендиярова Жанат Бисембинова на выставке национальной одежды сопровождала группу студентов третьего и четвертого курсов. Педагог подчеркивает, что воспитательный процесс в вузе тесно связан с привитием уважения к национальным ценностям, в том числе благодаря сотрудничеству с музеями:

– Здесь молодые люди глубже знакомятся с культурой предков и с большим пониманием и уважением начинают относиться к истории своего народа. Сегодня они выходили из зала с искренним восторгом: какая же красота! Это вдохновение, думаю, обязательно отразится на их внутреннем мире.

#Наурыз #выставка #традиции #одежда #Национальный центральный музей

Популярное

Все
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]