Здесь работает предновогодняя выставка старых елочных игрушек, и хотя к творчеству поэта она не имеет особого отношения, но с легкостью переносит посетителей на несколько десятилетий назад. Да и сам дом находится в исторической части Павлодара, и здесь таких сохранилось немало. Но уже рядом стоят современные многоэтажки, и такое соседство отлично демонстрирует течение времени, связывая прошлое павлодарцев с настоящим и будущим, как связывает разные поколения творчество поэта, посвятившего городу на Иртыше пронзительные строки «Мой Павлодар, мой город ястребиный».

Вот уж действительно этот дом повидал немало новогодних праздников. И сегодня в рамках выставки здесь все убранство напоминает старшему поколению павлодарцев об их молодости и детстве. Под потолком растянувшиеся бумажные гирлянды из ярких матрешек, праздничные флажки, цепи из цветной бумаги, повсюду бумажные снежинки. Сюда и приходят, чтобы показать детям и внукам, каким был Новый год 30, 40, 50 и даже 60 лет назад.

Современным детям, избалованным невероятным изобилием,­ трудно представить, что шоколадные сладости и фрукты в свое время были исключительно праздничным угощением. А еще это были съедобные игрушки на новогодних елках в квартирах тысяч казахстанцев – конфеты и пряники, орехи и мандарины, яблоки и шоколад. Кстати, считается, что именно яблоки были прообразом первых стеклянных елочных шаров.

Директор Дома-музея Павла Василье­ва Закия Мерц говорит, что саму идею выставки подсказали посетители еще летом, когда здесь работала выставка обычных детских игрушек с многолетней историей. И вот зимой сложилась такая ретроэкс­позиция – благодаря тому, что павлодарцы принесли в музей свои семейные реликвии.

Например, стеклянные и бумажные игрушки прошлых лет – из домашней коллекции самой Закии Саясатовны, как и электрические свечи, и звезда на макушке, и гирлянды под потолком. Она сохранила все игрушки, которыми пользовались ее родители, которые с детства дарили ей праздничное наст­роение и продолжают это делать, – забавный поросенок, утка, кот Леопольд, девочка в зимнем наряде, клоун в колпачке… Сохранились даже самые недорогие, плоские небьющиеся украшения – игрушки из прессованного картона или блестящей пластмассы.

Елена Потехова и Елена Филиппова принесли в музей больше полсотни игрушек. Две из них – самые старые, 50-х годов, хранят в купеческой «горке» за стеклянной дверцей для большей сохранности. Еще 36 игрушек предоставила для выставки Тамара Семеновна Рихау, некоторые из них тоже середины прошлого века. В том числе знаменитая кукуруза, объявленная в начале 60-х годов королевой не только полей, но и много чего другого.

Жемчужиной экспозиции можно назвать коллекцию Дедов Морозов и Снегурочек павлодарца Дмитрия Королюка. Дмитрий Андреевич, токарь по профессии, собирает их уже лет десять, покупал в разных городах Казахстана. Первый «дед» ему достался в очень плачевном состоянии, рес­таврировал он его сам. Сейчас в его коллекции 10 ватных Дедов Морозов, девять пластмассовых, а еще и пять Снегурочек – и такого раритета днем с огнем не сыскать, ведь большинство из них уже давно отправили в утиль. Эта выставка стала одновременно и презентацией коллекции – раньше она нигде не выставлялась.

Дед Мороз из ваты – это же не просто символ праздника, это советская новогодняя традиция. Вариантов оформ­ления было не так много – белые, красные, синие, и образ оставался единым десятилетиями. Между прочим, история ватного дедушки началась в 1950-х годах, когда первые игрушки стали поставлять на прилавки в советских городах. За выпуск отвечали артели, и в каждой из них талантливые мас­тера добавляли свои особеннос­ти. Многие фигурки получали отличия по форме бороды, размещению рук, отворотам шубы, наличию или отсутствию посоха и так далее. Только вот процесс создания был очень уж трудоемким, и со временем изделия стали упрощать, например, шубы стали «монолитными», к 1970-м годам лицо перестали делать вручную, заменив на штампованную керамику. Но все же за роспись по-прежнему отвечали художники. А вот пластмассовые Дед Мороз и Снегурочка появились ближе к 1980-м.

Гостей музея привлекает и небольшая подборка старых поздравительных открыток, которые тоже когда-то были обязательным атрибутом любимого праздника. Этот привет из прошлого в последние дни уходящего года дарит павлодарцам тихую радость, возможно, еще большую, чем когда они получали такие открытки десятилетия назад…