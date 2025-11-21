Начальник отдела организации работы по учету, хранению, выставочной деятельности и читальных залов Анар Баймагамбетова подчеркнула, что главная цель экспозиции – пробудить глубокий интерес казахстанцев к историко-культурному наследию.

– Мы стремимся не просто показать книги, но и объяснить критическую важность сохранения этих документов, которые являются ДНК нашей национальной памяти, – отметила она.

Выставка представила артефакты, отражающие интеллектуальную мощь тюркского мира и демонстрирующие непрерывность письменной традиции. Особое внимание было уделено книге «Ырык битык» (VIII–IX вв.), написанной руничес­кой графикой, – древнейшему образцу тюркской письменности, представляющему собой сборник гаданий и свидетельствующему о высоком уровне грамотности той эпохи. Также был представлен эпический труд «Огуз-наме», который повествует о подвигах легендарного Огуз-хана и воссоздает быт и мифологию кочевых империй. Фундаментальный труд «Дивани Лугат ат-Турк» Махмуда аль Кашгари (X–XIII вв.) экспонировался как энциклопедия тюркских наречий, включающая фольклор и географические сведения. Рядом находилась книга «Китабул Мадхал ила Санаи ал Мусика» Абу Насра аль-Фараби с глубоким анализом теории и психотерапевтического воздействия музыки. Одним из важнейших исторических источников стал «Джамиу ат-Таварих» Рашид ад-Дина Хамдани (XIV в.), имеющий колоссальное значение для изучения периода Золотой Орды и содержащий уникальные сведения о Казахстане. И, наконец, словарь Codex Cumanicus (XIV в.) на кыпчакском диалекте демонстрировал свою роль разговорника и неоценимого источника для изучения языков, которые составили основу современного казахского.

Среди образцов письменной культуры времен Казахского ханства были представлены «Рукопись жены Касымхана Айши Бегим» и хроники «Джамиу ат-Таварих» Кадыргали Жалаири (XVII в.). Наследие XX века демонстрируют раритетный сборник сочинений Абая Кунанбаева и редкое издание «Тіл жұмсар» Ахмета Байтурсынулы 1928 года.

В ходе встречи главный эксперт центра Бакытжан Омарова обратила внимание посетителей выставки на критическую проблему:

– Во многих частных библио­теках до сих пор без должного ухода хранятся уникальные древние книги. Они не обеспечены надлежащими условиями, подвергаются воздействию бактерий, грибков, влаги и света, что ведет к их безвозвратной утере.

В заключение работники цент­ра заверили, что важнейшая работа по выявлению, сохранению, систематизации и цифровизации этих уникальных рукописей будет непременно продолжена. Цель центра – спасти каждый книжный лист, чтобы история Великой степи оставалась живой и доступной для всех казахстанцев.