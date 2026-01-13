Теперь такие устройства можно брать с собой только в ручной клади, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Международная ассоциация воздушного транспорта с 1 января 2026 года запретила провозить пауэрбанки и устройства с литий-ионными аккумуляторами в багаже, разрешив брать их только в ручную кладь.

Согласно новым нормам, во время руления, взлета и посадки также запрещено заряжать от пауэрбанков другие устройства. Размещать их можно только под сиденьем или в кармане спинки впереди стоящего кресла.

Также отмечается, что перевозка на верхних полках салона не допускается.

5 октября 2025 года авиакомпания Emirates запретила пассажирам перевозить пейджеры и рации. Отмечалось, что такие предметы, обнаруженные в ручной клади или зарегистрированном багаже ​​пассажиров, будут конфискованы полицией Дубая.

В марте 2025 года Singapore Airlines запретила проносить пауэрбанки на борт, а в августе турецкая авиакомпания AJet вслед за Turkish Airlines и Pegasus ввела запрет на использование мощных пауэрбанков во время полета.