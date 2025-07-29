В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Смагула Садвокасова – человека, идеи которого, несмотря на вековую дистанцию, звучат в высшей степени современно. Государственный деятель, экономист, мыс­литель, представитель движения «Алаш», он сумел оставить после себя интеллектуальное наследие, значение которого со временем лишь возрастает. Его ценность как ученого заключается в удивительной способности видеть стратегические перс-пективы развития казахского общества и предлагать практичес­кие решения.

В честь юбилея государственного деятеля партия «Ауыл» совместно с медиа­холдингом «Қазақ газеттері», ЕНУ им. Л. Н. Гумилева организовала в Астане научно-практическую конференцию. Президент страны направил участникам мероприятия поздравительное послание, в котором подчеркнул важность сохранения исторической памяти и актуальность идей выдающегося сына казахского народа Смагула Садвокасова.

Смагул Садвокасов одним из первых в истории Казахстана научно осмыслил экономику ауыла – не как периферии или отсталой части страны, а как ее фундамента. При этом для эффективного и устойчивого развития сельской экономики он рекомендовал развивать кооперацию. Объяс­няя ее сущность, делал акцент на многообразии, рассматривал различные формы кооперативного движения, опирался на мировой опыт, адаптируя его к условиям казахской жизни.

По его мнению, кооперация – не только экономический инструмент, но и способ укрепления социальной справедливости и национального единства. Смагул Садвокасов подчеркивал необходимость выстраивания системы переработки сырья и готовой продукции через кооперативное движение, а также развития местной промышленности, подготовки технических кадров и специалистов. По сути, эти принципы были направлены на преодоление внешней зависимости и эффективное использование внутренних ресурсов. Они закладывали основу для становления национальной экономики и отечественной индустрии.

Он настаивал на том, что успех в труде достигается не изнуряющими усилиями, а поддержкой, знаниями, правильными методами и доступом к ресурсам. Эту мысль Смагул Садвокасов наглядно иллюстрировал через реалии жизни простого крестьянина: «Бедняк не работает не потому, что ленив, а потому что не верит в отдачу своего труда. Ему нужно просить: у одного – семена, у другого – лошадь, у третьего – деньги. И все это дают лишь под проценты. В итоге большая часть урожая уходит на оплату долгов».

Таким образом, Смагул Садвокасов показывал, что бедность – не вина крестья­нина, а следствие неэффективной системы. И именно кооперация, по его мнению, способна стать тем механизмом, который выведет сельского труженика из замкнутого круга зависимости, открыв путь к устойчивому развитию и самостоятельнос­ти. При этом суть кооперации он видел не только в качестве организационного механизма, но и в роли экономической философии.

Ученый ясно указывал и на причины, по которым кооперативы в казахском обществе не разви­ваются. Он писал: «Недостаток нынешнего объединения казахов в том, что ловкие, предприимчивые молодые люди часто используют кооперацию для собственной выгоды. Они приходят и заявляют: «Мы создаем кооператив». Вступительные паи, которые должны платить члены, они вносят из собственного кармана, как бы демонстрируя инициативу. Затем получают значительные ресурсы... Но, вместо того чтобы передать эти ресурсы кооперативу и направить их на общее благо, используют их в качестве торгового капитала, действуя как обычные купцы. В итоге всю прибыль присваивают себе».

Ирония судьбы заключается в том, что этим словам уже почти 100 лет, но они и сегодня остаются­ удивительно актуаль­ными. К сожалению, казахстанское село до сих пор сталкивается с теми же трудностями, о которых говорил Смагул Садвокасов. Немало крестьян, несмотря на все старания, продолжают оставаться в долговой яме, их хозяйства еле сводят концы с концами. Создание фиктивных потребительских кооперативов под предлогом поддержки земледелия и животноводства и по сей день остается инструментом в руках мошенников.

Когда-то Смагул Садвокасов с горечью писал: «Среди казахов мало тех, кто воспринимает кооперацию как серьезное и системное дело. Большинство относится к ней как к мимолетному увлечению, действуя от случая к случаю. Поэтому кооперация у нас не приживается». Эти строки особенно тревожат, ведь спустя век мы все еще не сумели заложить прочный фундамент кооперативного движения.

Ошибками 1990-х годов можно признать поспешную приватизацию, когда ответственность за выживание была переложена на самих сельчан. Эти действия привели к глубоким социальным и экономическим проблемам. Среди них раздробленность земли, сложность в управлении мелкими хозяйствами, слабая институциональная поддержка. Все это вкупе можно назвать следствием непродуманных реформ.

Результат не заставил долго ждать: с карты Казахстана уже исчезло более 1 500 сел. И миграция сельской молодежи в города не прекращается. Сегодня в сельской местности проживает менее 37% населения страны. Для сравнения: в начале 1990-х этот показатель превышал 60%. Только решительными шагами можно остановить эту тенденцию.

То, что произошло, уже в прошлом. Не стоит дальше жить в кольце сожалений. Но следует понимать: пока мы не создадим условия для развития малых подсобных хозяйств в рыночной системе, говорить о полномасштабном прогрессе сельского хозяйства и сельской жизни в целом преждевременно. В современном мире существует лишь один эффективный путь решения этой задачи – создание кооперации.

Около десяти лет назад была попытка возродить сельскую кооперацию. Однако она завершилась неудачей. Возможно, по этой причине сегодня трудно убедить сельчан вновь поверить в кооперативы, поскольку их уже оставляли с пустыми надеждами. Но ясно одно: не подняв сельхозпроизводство, мы не решим самую острую социальную проблему села – безработицу. А без объединения мелких крестьянских и личных подсобных хозяйств в кооперативы наращивание производства невозможно.

Сегодня в аграрном секторе Казахстана преобладает мелкотоварное производство. К сожалению, в нынешнем виде это не признак зрелости отрасли, а ее слабое звено. Механизмы государственной поддержки в основном ориентированы на крупные аграрные предприятия, в то время как значительная часть мелких хозяйств остается за пределами программ субсидирования, льготного кредитования и нефинансовой помощи. Лишь около 5 000 хозяйств получают такую поддержку.

Между тем в стране насчиты­вается более 1,6 млн личных подсобных хозяйств, где трудятся поч­ти 3,5 млн сельчан – это более 80% экономически активного сельского населения. Доходы большинства из них мизерны. Формально многие сельчане числятся безработными, несмотря на то, что именно они производят основную часть сельхозпродукции: 80,7% молока, почти 58,2% мяса, 80% картофеля, овощей и фруктов, а по отдельным видам – свыше 90%. При этом их деятельность не имеет достаточной правовой базы.

С учетом этих реалий необходимо принять отдельный закон, который создаст условия для кооперации среди малых сельхозпроиз­водителей. Государство должно стимулировать объединение индивидуальных предпринимателей, самозанятых сельчан и владельцев личных подсобных хозяйств в аграрные сельскохозяйственные кооперативы (АСХК). Такие структуры, как показывает мировой опыт, могут успешно функ­ционировать в форме кооперативов частных предпринимателей.

В рамках кооперации нужно выстроить полноценную инфраструктуру. Сельчанин не должен тратить время на хождение по кабинетам и сбор документов. Он должен заниматься производством. Все бумажные вопросы – в руках кооператива. За разумную плату он должен предоставлять весь спектр юридических и организационных услуг. Также структура должна решать извечный вопрос крестьянина: куда сбыть продукцию?

Кооператив также должен обеспечивать фермеров семенами, удоб­рениями, техникой, запчастями, топливом, кормами... Он обязан информировать их о ценах, новых сортах и технологиях, субсидиях, изменениях в законодательстве. Среди его задач – механизация, мелиорация, защита растений, ветеринарное обслуживание и, что особенно важно, – обеспечение доступа к финансам на приемлемых условиях.

Кроме того, кооператив должен обучать сельчан тому, как ухаживать за скотом, выращивать зерно, овощи, фрукты, помогать им повышать квалификацию. Вся перечисленная инфраструктура должна приходить к человеку – на поле, на ферму, к дому.

Без инфраструктуры логис­тическая цепочка поле – ферма – рынок просто не работает. Сегодня сельчане вынуждены продавать свою продукцию перекупщикам по ценам в два-десять раз ниже рыночных, так как у них не ос­тается альтернативы.

Важно подчеркнуть: имущество и оборудование каждого члена кооператива остаются в его собственности. Фермер обращается в кооператив только по мере необходимости, по вопросам, которые он не может решить самостоятельно.

Сегодня большинство сельчан в Казахстане числятся как самозанятые. Их единственный источник дохода – личное подсобное хозяйство. Соответственно, они не делают пенсионных, социальных и медицинских отчислений. Но если такие хозяйства объединятся в кооператив, будут производить товарную сельхозпродукцию, реализовывать ее через кооператив и платить соответствующие налоги и сборы, они смогут получить официальный статус занятых. Это решение сразу нескольких проблем: трудоустройства, повышения дохода, экономической активности.

В такой системе доход сельчан может вырасти в три-четыре раза, а сами села получат новый импульс развития. Кроме того, за счет уплаты подоходного налога от проданной продукции сельский бюджет может ежегодно пополняться на 250–300 млрд тенге. Если хотя бы половину этой суммы направлять в бюджеты тех сел, жители которых внесли данные налоги, это стало бы стимулом для полноценного развития четвертого уровня бюджетов, возрождения местного самоуправления. Кооперативы могли бы взять на себя задачи по благоустройству сел, организации внешкольного образования, поддержке культурных и социальных инициатив.

Между тем еще в 2006 году в Парламент РК вносилось предложение узаконить объединение мелких хозяйств через кооперацию. Однако тогда оно было отвергнуто – из-за опасений «возврата к колхозной системе». Тем временем страны, близкие нам по историчес­кому и аграрному контексту – Россия, Беларусь, Украина, – еще в начале 2000-х годов юридически урегулировали статус личных подсобных хозяйств.

На самом деле кооперация – это мировая практика. В 175 странах мира она работает эффективно. Именно личные и семейные хозяйства производят до 80% всей сельхозпродукции на планете и делают это благодаря кооперации и инновациям.

Так, в странах Северной Европы кооперативы получают налоговые льготы, субсидии, доступ к льготному кредитованию, право на экспорт продукции, государственную помощь при ее реализации за рубеж. Через кооперативы в этих странах продается до 80% сельхозпродукции, более 50% техники и ресурсов поставляется через них. Например, в Швеции в кооперативах состоят свыше 2,2 млн человек, из которых около 1,5 млн – сельчане.

В Дании работает почти 300 кооперативов, охватывающих все этапы: от финансирования и лизинга техники до переработки и экспорта продукции. Это позволило стране выйти на первое мес­то в мире по производству продуктов питания на душу населения.

В Израиле технологические инновации в аграрной сфере сопровождаются эффективной системой кооперации, без которой нынешние успехи были бы невозможны.

Важно: кооперация в этих странах учитывает три ключевые особенности сельского хозяйства: зависимость от природно-климатических условий, сезонность производства и влияние со­циальных факторов.

Кооперация – не просто экономический инструмент. Это важнейший фактор развития нацио­нальной экономики, широко распространенная форма предпринимательства в агросекторе. Сегодня в Международный альянс сельскохозяйственных кооперативов входят 176 стран мира. К сожалению, Казахстан пока в их числе не значится, потому как полноценной системы кооперации у нас до сих пор нет.

Смагул Садвокасов – не только политический деятель, но и экономист-стратег с национальным видением – еще сто лет назад писал: «Казахский бедняк живет сельским трудом, а судьба этого труда напрямую зависит от кооперации. Кооперация – это сила, которая может защитить казахского крестья­нина от бесправия». Его слова подтверждает весь мировой опыт. Взаимное объединение мелких сельхозпроизводителей в произ­водственные, потребительские и кредитные кооперативы – насущная потребность, продиктованная реалиями рынка.

Если в начале XX века идеи Смагула Садвокасова были направлены на формирование экономической независимости, то сегодня они служат опорой для аграрной реформы, развития фермерства и местного предпринимательства. Его труды – не просто история. Это живой методический ресурс, который нужно включить в образовательные программы профильных вузов и использовать как руководство в профессиональной деятельности.

Мы убеждены: если государственные служащие, аграрные специалисты, акимы и управленцы изучат наследие Смагула Садвокасова, применят его практичес­кие рекомендации в работе, в выигрыше окажется вся страна. Сам он писал так: «Нужно уметь говорить на языке народа. Если не знаешь – постарайся выучить. Свою работу нужно соотносить с жизнью людей. Если не получается – приложи усилия, чтобы получилось. Иначе даже самые красивые идеи останутся пустыми словами». Его мысль проста и велика одновременно: хочешь эффективно управлять – пойми народ, его менталитет, его нужды.

Сегодня, к сожалению, казахское село пронизано психологией «своя рубашка ближе к телу». Это мышление надо менять. И для этого нужны воля, энергия, системная идеологическая работа. Каждый, кто берется возродить село, будь то аким, министр или депутат, должен принимать решения вмес­те с народом, работать честно и прозрачно.

Одной из главных приоритетных задач партии «Ауыл» является развитие кооперативного движения в селе. Это верность заветам Смагула Садвокасова, верность пути национального развития. Его идеи мы считаем актуальными и готовы воплощать их с опорой на реалии времени.

В 24 года Смагул Садвокасов возглавил Госплан, в 25 – Народный комиссариат просвещения, вместе с тем он оставил нам глубокое, созидательное наследие – концепцию кооперации как основы экономической и культурной модернизации. Это наследие достойно того, чтобы стать частью интеллектуального фундамента Справедливого Казахстана.