В Акмолинской области при координации прокуратуры раскрыто семь фактов интернет-мошенничества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жертвами мошенника стали жители сразу нескольких регионов страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры

При координации прокуратуры г. Косшы правоохранительными органами раскрыто семь фактов интернет-мошенничества. Как установлено следствием, гражданин Б. размещал на онлайн-платформе ложные объявления о продаже и быстрой доставке автомобильных запасных частей. Доверились и откликнулись на объявление жители Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и г. Алматы. Они переводили деньги злоумышленнику, а тот попросту переставал выходить на связь.

Мужчина был задержан. Его действия квалифицированы по статье 190 части 3, п. 4 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно».

Установлено, что на преступления он пошел из-за финансовых долгов, возникших после проигрышей в казино.

Прокуратура призывает граждан проявлять бдительность, тщательно перепроверять информацию, предложения незнакомых лиц, особенно связанные с онлайн-платежами и покупками на непроверенных ресурсах.