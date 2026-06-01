Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России

Правонарушитель скрывался за границей около 20 лет

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры РК экстрадировали из Российской Федерации гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за групповой разбой, сообщает Kazpravda.kz

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый в 2006 году в Павлодаре, группой лиц с применением предмета, используемого в качестве орудия, совершил разбойное нападение и похитил имущество потерпевшего.

Других соучастников преступления осудили к различным срокам наказания, за исключением фигуранта, который после совершения преступления скрылся от органа уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2025 года злоумышленник был задержан в Новосибирской области, откуда по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.

Напомним, сотрудники Генпрокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола МВД, при содействии Посольства РК в Грузии экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки.