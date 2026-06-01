Психологические материалы, символика Казахстана: В Одессе выявили международных мошенников

Министерство внутренних дел совместно с Национальной полицией Украины при взаимодействии с генеральными прокуратурами обеих стран провело масштабную международную специальную операцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

- В результате операции в городе Одессе пресечена деятельность организованного мошеннического call-центра, осуществлявшего противоправную деятельность в отношении граждан Казахстана. Преступная группа в течение длительного времени систематически совершала интернет-мошенничества. По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали более 120 человек, а общий материальный ущерб превысил 85 миллионов тенге. Злоумышленники использовали современные методы социальной инженерии. Выступая под видом сотрудников операторов связи, банков, правоохранительных органов и государственных структур, они убеждали граждан устанавливать на смартфоны вредоносные приложения. После получения удаленного доступа к устройствам преступники похищали денежные средства и персональные данные потерпевших, - рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

В рамках международной спецоперации проведено восемь санкционированных обысков, в ходе которых изъяты два элитных автомобиля, 26 компьютеров, 49 мобильных устройств, материалы с подробными инструкциями и сценариями психологического воздействия, символика Республики Казахстан.

По итогам операции задержаны девять граждан Украины, которые водворены в изолятор временного содержания. Следствием проверяется их причастность к другим эпизодам интернет-мошенничества в отношении граждан Республики Казахстан и других государств.