Психологические материалы, символика Казахстана: В Одессе выявили международных мошенников

Закон и Порядок

Министерство внутренних дел совместно с Национальной полицией Украины при взаимодействии с генеральными прокуратурами обеих стран провело масштабную международную специальную операцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

- В результате операции в городе Одессе пресечена деятельность организованного мошеннического call-центра, осуществлявшего противоправную деятельность в отношении граждан Казахстана. Преступная группа в течение длительного времени систематически совершала интернет-мошенничества. По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали более 120 человек, а общий материальный ущерб превысил 85 миллионов тенге. Злоумышленники использовали современные методы социальной инженерии. Выступая под видом сотрудников операторов связи, банков, правоохранительных органов и государственных структур, они убеждали граждан устанавливать на смартфоны вредоносные приложения. После получения удаленного доступа к устройствам преступники похищали денежные средства и персональные данные потерпевших, - рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

В рамках международной спецоперации проведено восемь санкционированных обысков, в ходе которых изъяты два элитных автомобиля, 26 компьютеров, 49 мобильных устройств, материалы с подробными инструкциями и сценариями психологического воздействия, символика Республики Казахстан.

По итогам операции задержаны девять граждан Украины, которые водворены в изолятор временного содержания. Следствием проверяется их причастность к другим эпизодам интернет-мошенничества в отношении граждан Республики Казахстан и других государств. 

- Министерство внутренних дел  призывает граждан сохранять бдительность. Помните: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не требуют оформлять кредиты или переводить денежные средства на так называемые "безопасные счета", не устанавливайте сторонние приложения по просьбе неизвестных лиц и не передавайте коды подтверждения, пароли и доступ к устройствам третьим лицам, - напомнил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

#Казахстан #мошенники #Одесса

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Какие продукты сильнее всего подешевели в Казахстане
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировал…
Сливал бетон на улице: дрон зафиксировал эконарушение в Аст…
Права более 500 медработников нарушали в Атырауской области
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]