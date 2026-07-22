«Игры будущего 2026»: участники из более 50 стран приедут в Астану

В течение 12 дней они будут бороться за призовой фонд в размере 4,75 млн долларов США

Фото: акимат Астаны

С 29 июля по 9 августа Астана будет принимать международный мультиспортивный турнир «Игры будущего 2026», который объединит лучшие клубы и спортсменов на стыке традиционного спорта и киберспорта, сообщает Kazpravda.kz

Как информирует столичный акимат со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК, в масштабном турнире примут участие более 800 участников из свыше 50 стран. В течение 12 дней они будут бороться за призовой фонд в размере 4,75 млн долларов США в восьми дисциплинах.

Казахстан на домашнем турнире представят сразу 11 команд, прошедших национальный отбор. Им предстоит встретиться с признанными мировыми грандами — Team Spirit, T1, Team Falcons, Boca Juniors, Valencia Basket, LGD.Pinghu и другими клубами, давно ставшими легендами мирового спорта и киберспорта.

В дисциплине Battle Royale (PUBG: BATTLEGROUNDS) честь страны будет защищать DIGA Esports — одна из ведущих казахстанских организаций по PUBG. Команда регулярно выступает в крупнейших европейских турнирах, включая PUBG EMEA Masters и PUBG EMEA Championship Qualifiers, а также международных лигах Европы.

В Phygital Shooter (CS2) Казахстан представят сразу два коллектива — NOVAQ и Team KZ. NOVAQ была основана легендой мирового Counter-Strike Дауреном «AdreN» Кыстаубаевым — двукратным победителем Major. В составе команды также выступают известные игроки Михаил «Dosia» Столяров, Рустем «mou» Телепов и Санжар «neaLaN» Исхаков, обладающие опытом выступлений на крупнейших международных турнирах. Team KZ объединяет молодых казахстанских игроков, уже заявивших о себе на профессиональной сцене.

В дисциплине MOBA PC (Dota 2) страну представит Rune Eaters, собравшая игроков с опытом участия в The International, Riyadh Masters, а также выступлений за такие известные организации, как Na’Vi, Team Spirit, PSG.Quest и другие. Этот состав считается одним из наиболее конкурентоспособных среди казахстанских коллективов.

В MOBA Mobile (MLBB) Казахстан также представит Rune Eaters. Коллектив является победителем ряда международных и национальных турниров, включая IESF, Кубок Республики Казахстан и Alaman League.

В Phygital Basketball выступят две казахстанские команды — PBC Astana и GTB KZ. PBC Astana является самым титулованным баскетбольным клубом страны и бронзовым призером Игр Будущего-2025, а GTB KZ объединила опытных игроков казахстанского баскетбола и формата 3х3.

В Phygital Football Казахстан представят ACF x Allur и UEL Team. Оба коллектива успешно прошли национальный отбор и получили право выступить на домашнем турнире, где встретятся с сильнейшими фиджитал-клубами мира.

В Phygital Fighting честь страны будет защищать команда Future Nomads, в составе которой выступают чемпионы мира и Азии по ММА, чемпионы Казахстана и действующие лидеры профессиональных промоушенов.

В дисциплине Phygital Dancing Казахстан представит победитель национального отбора Гульназ Амангали.

Турнир пройдет на четырех современных спортивных объектах столицы — в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan, Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Национальном теннисном центре Beeline Arena и ледовом дворце «Барыс Арена».

В программе — восемь дисциплин, сочетающих цифровой и физический этапы соревнований, что делает Игры будущего одним из самых инновационных международных спортивных проектов современности.

Домашние Игры будущего станут для казахстанских спортсменов и киберспортсменов возможностью проверить свои силы против сильнейших клубов мира, а для болельщиков — увидеть вживую новое поколение спорта, где технологии и физическая подготовка становятся частью единого соревнования.