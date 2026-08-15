Сборная Казахстана успешно выступила на ЧА по тяжелой атлетике в Узбекистане

Спорт

В активе спортсменов  59 медалей и 16 рекордов

Фото: пресс-служба МТС

Национальная команда Казахстана завершила выступление на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров в Ташкенте с впечатляющим результатом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТС 

Казахстанские тяжелоатлеты завоевали 59 медалей, в том числе 19 золотых, а также установили 16 рекордов — 11 рекордов Азии и 5 мировых.

По итогам чемпионата Казахстан занял первое место в общекомандном зачете среди девушек до 17 лет и юниоров до 20 лет.

Одной из самых результативных спортсменок стала Снежана Кашкарова, установившая три рекорда Азии и три мировых рекорда. По итогам соревнований она была признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике.

Еще два мировых рекорда установила Ксения Прозорова, продемонстрировав высокий уровень мастерства и подготовки.

#тяжелая атлетика #Узбекистан #МТС #ЧА

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