Еще три медали завоевали казахстанцы на ЧА по тяжелой атлетике

В Ташкенте продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике

Фото: НОК РК

В очередной день сборная Казахстана завоевала три медали, сообщает Kazpravda.kz

По информации НОК, Нуржан Жумабай стал победителем среди юношей в весовой категории до 95 кг. В сумме двоеборья он поднял 354 (159+195) кг.

Алихан Аскербай в этой же весовой категории среди юниоров занял третье место. Его результат 361 (163+198) кг.

В юношеских соревнованиях в весе свыше 77 кг Софья Шешукова подняла 232 (100+132) кг и стала третьей.

Накануне Аянат Жумагали завоевала золотую медаль, победив в весовой категории до 77 кг.

Также, в предыдущий день соревнований среди юниоров золотые медали завоевали Снежана Кашкарова (до 57 кг), Бейбарыс Ерсеит (до 65 кг) и Акжол Курманбек (до 85 кг), а в юношеской категории победительницей стала Ксения Прозорова (до 61 кг).