Игры номадов

В день весеннего равноденствия

Наступление нового года наши предки отмечали не только богатым дастарханом, встречей гостей и народными гуляниями, но и большими спортивными состязаниями, где свою удаль мог продемонстрировать и стар и млад, при этом заслужив не только почет и уважение, но и довольно неплохие призы.

К приходу дня весеннего равноденствия (собственно Наурыза) начинали готовиться заранее, а для проведения массовых встреч выбиралась красивая местность с хорошим обзором, где зрители свободно могли наблюдать за состязаниями. Народный праздник обычно начинался с айтыса – импровизированного поэтического состязания двух акынов, а заканчивался именно традиционными играми, в которых, кстати, принимали участие не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины человечества.

В силу кочевого образа жизни и необходимости готовить лошадей к длинным переходам для перекочевки, начинались соревнования прежде всего с байги (бәйге) – скачек по пересеченной местности на большие расстояния, победа в которых зависела исключительно от выносливости прекрасного животного. Джигитам подавали сигнал к старту – и они в клубах пыли постепенно растворялись на горизонте... Так как скачка занимала немалое время (особенно если проводилась аламан бәйге, по сути сейчас ее бы назвали «королевской гонкой»), то сразу же начинались состязания и в других видах игр.

Крылатые тулпары

Давайте же перечислим все игры (вернее, большую их часть), которые занимали наших предков. И начнем, пожалуй, с тех же конных видов. И здесь предлагаю совершить небольшой экс­курс в прошлое. Существует реальная история о том, что знаменитый скакун Кулагер, принадлежавший великому певцу Ақан Сері, не проиграл ни одной скачки. Озлобленные завистники убили коня прямо во время байги. Эти события легли в основу поэтического эпоса Ильяса Джансугурова «Құлагер». Позднее на месте гибели скакуна был воздвигнут памятник Кулагеру как символу непобедимого духа кочевников.

Но дабы совсем не углубляться в историю, в которой, как известно, бывают и белые пятна, расскажем о более современной интерпретации. Так, например, сейчас алман бәйге огранична дистанцией в 25 км, к ней допус­каются лошади всех пород в возрасте от трех лет. Құнан бәйге – тоже скачки на длинную дистанцию (11 км) среди лошадей всех пород в возрасте от двух лет. Есть еще и топ бәйге – скачки на дистанцию в 18 км, в которых участвуют лошади всех пород в возрасте от трех лет. Отдельным видом скачек является жорға жарыс – забег иноходцев в возрасте от трех лет на 9 км. Отметим, что во всех этих забегах могут участвовать наездники в возрасте от восьми лет и старше. Соревнования проводятся по правилам федерации «Бәйге» Республики Казахстан.

Идем дальше. Ұшқыр бәйге – это гладкие скачки, к участию в которых допускаются лошади анг­лийской чистокровной верховой породы, зарегистрированные в международной племенной книге и имеющие паспорт. Скачки проводятся уже по правилам международной общественной организации Qazaq Jockey Club. Они проводятся по весу (даже такое есть ограничение) в соответствии с возрастом, полом лошади и категории (на 1 600, 2 400 и 3 200 метров).

Внимание не только к скакунам

Не все кони рождены только лишь для скачек на длинные дистанции. Есть немало лошадей и жеребцов, которых еще называли боевыми, – они отличаются не столько скоростными качествами, сколько выносливостью, умом и сообразительностью. Так, память народа сохранила имена лошадей доблестных батыров, героев народных эпосов. У Кобыланды-батыра – Тайбұрыл, у Алпамыса – Байшубар, у Исатая – Ақтабан, у Ер-Таргына – Тарлан.

Жаль, что сейчас почти утрачена древняя казахская традиция ат мінгізу, когда подросшего мальчика впервые сажали на коня, и он объезжал дома всех жителей аула, которые ему в қоржын (сумку) клали подарки. Именно с этого момента начиналась новая жизнь джигита, который впоследствии мог стать батыром.

Кстати, добавлю, что, помимо известных коней, были еще и не менее известные верблюды. Так в честь могучего и вещего верблюда Бура, который много раз спасал людей от бедствий, назван наш знаменитый курорт Бурабай. Говорят, Абылай-хан по совету знаменитого акына и бия Бухар-жырау перед некоторыми битвами орентировался на предсказания другого верблюда – Ак бура: в какую сторону он ложился, в ту сторону и шли на битву...

Одним из наиболее захваты­ваю­щих видов конных состязаний был көкпар – командная конная игра, в которой всадники борются за тушу козла; қыз қуу – романтическая конная игра, в которой юноша пытается верхом на коне догнать девушку и поцеловать ее либо же, в случае неудачи, получить от нее камчой по спине; жамбы ату – соревнование по стрельбе из лука на скаку; аударыспақ – конная борьба, в которой два всадника пытаются стащить друг друга с лошади; тымақ ұру – игра, в которой всадник должен сбить шапку с шеста, и другие.

От борьбы до интеллектуальных игр

Не все состязания проходили на конях или при их помощи. Естественно, что многие игры, как говорится, проходили на земле. Тут можно остановиться на одной из особенностей. В легендах очень мало или почти ничего не говорится о том, что наши предки занимались бегом, то есть одним из самых популярных на сегодняшний день видов легкой атлетики. Между тем в сказках не раз говорится о том, что все же были знаменитые бегуны-скороходы, которые благодаря своему искусству и победам даже могли иногда жениться на ханских дочерях.

Особо популярной у казахов, конечно же, была борьба. Ну а куда без нее народу-воину? Она так и называется – қазақ күресі. Этот вид единоборств дошел и до наших дней, и сейчас даже проводится специальный респуб­ликанский турнир «Қазақстан барысы», а также международный турнир «Әлем барысы». Наша борьба набирает популярность во всем мире, и состязания проводятся, например, даже в далекой Южной Америке.

Не менее известен и белдесу – вид борьбы, где основной акцент делается на захвате поя­са (белбеу).

К силовым видам спорта относится қошқар көтеру (поднятие барана), который популярен и в наши дни, устраивается на всех традиционных праздниках. В особых случаях сильные люди занимались поднятием не только барана, но и телят, и даже быков.

Между тем среди казахов были и такие силачи, которым для поднятия тяжести приходилось брать большие камни и валуны. Так, в селе Толе-би Шус­кого района Жамбылской области стоит камень-памятник весом в 51 пуд (816 килограммов), который, как заявляют историки, поднимал прославленный борец, а еще певец и композитор Балуан Шолак (в честь него назван Дворец спорта в Алматы). Более того, по сведениям исследователей, Балуан Шолак впоследствии обновил свой рекорд, подняв и перетащив камень весом 1 070 кило­граммов (67 пудов).

Перед музеем Каныша Сатпаева в центре Баянаула Павлодарской области стоит горный сероватый камень весом в одну тонну. Народ называет его Қажымуқан тасы и чтит как памятник этого региона. Говорят, что знаменитый палуан Кажымукан поднял и подарил этот камень своему другу – мастеру Субеку Куанышбайулы.

В районе Мори в Китае лежит огромный камень (точный вес не указан, но на фотографиях он большой), который поднимал казах Кайысбай Иисулы, родившийся в 1866 году в местности Саргысун Алтайского края и доживший до 94 лет. Также в местности Журек суы, что находится вдоль Иртыша, лежит камень весом более 800 кг. Говорят что его в 1952 году в возрасте 22 лет поднимал местный житель Есилхан Марданулы. Кстати, в возрасте 22 лет, но уже в 1974 году камень весом в 292 кг легко поднимал другой силач – Солтыкен Кокиш­улы, родившийся в 1952 году в селе Кызылтас Алтайского региона в Китае.

Но вернемся к перечислению игр, которые обычно проводятся в Наурыз. Помимо поднятия тяжестей силачи часто практикуются в арқан тарту – перетягивании каната. А вот дети (кстати, не только они) играют в традиционный асық ату, бес асық а также ләңгі, которые развивают ловкость, координацию движений и мелкую моторику. Ләңгі – это небольшой волан, изготовленный из лоскутка кожи (обычно козьей или овечьей), к нему пришита свинцовая «пуговица». Иногда лянгу делают из носка, наполненного гравием или зерном, или из куска свинца, обшитого кожей и украшенного перьями. Кстати, в моем детстве мы даже умудрялись делать его из листьев клена, собранных в пучок. Основная цель игры – как можно дольше удерживать лянгу в воздухе, ударяя по ней ногами, причем с использованием различных специальных приемов.

Конечно же, не чужды были номадам и интеллектуальные игры. Например, тоғыз құмалақ. Это ныне настольная логическая игра, которую еще называют алгеброй кочевников. В ее основе – священное число 9. Для игры использовали деревянную доску, но иногда могли обходиться без нее – для этого участники выкапывали необходимые лунки прямо в земле и проводили партии.

Также на празднике, посвященном Наурызу, и сегодня популярны садақ тарту (стрельба из традиционного лука), а еще бүpкіт салу и кұс салу (охота с соколами и беркутами).

Все эти и другие национальные виды спорта сейчас не только развлекают зрителей, но и способствуют сохранению и популяризации культурного наследия Казахстана. Отметим, что завершались ежедневные праздничные мероприятия у наших предков поздним вечером, когда молодежь собиралась покататься на качелях алтыбақан. Отдавая дань традициям, предлагаю и нашим читателям уже сегодня готовиться к большому праздничному событию.