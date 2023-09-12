Игры с прямыми конкурентами

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Национальной сборной Казахстана осталось провести четыре поединка в группе Н в рамках отбора на Евро-2024, который пройдет в Германии.

фото kff.kz

После важнейшей воскрес­ной победы над сборной Северной Ирландии со счетом 1:0 у нас все еще остаются шансы на завоевание путевки на первенство Старого Света 2024 года. Напомним, на игре в Астане за нашу команду болели Президент страны Касым-Жомарт Токаев, прославленный боксер-профессионал Геннадий Головкин, один из сильнейших в мире бойцов ММА Шавкат Рахмонов и другие известные общественные и спортивные деятели.

Глава государства позже так прокомментировал на своей странице в Instagram выигрыш сборной Казахста­на. «С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков. Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из «Астана жастары» и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун. Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью», – написал Касым-­Жомарт Токаев.

В этот же день провели поединки и наши соперники. Дания в гостях обыграла Финляндию – 1:0, а Сан-Марино на своем поле прогнозируемо был разгромлен Словенией со счетом 0:4.

На данный момент реальные шансы завоевать путевку от нашей группы имеют четыре команды: Дании (явный фаворит в квартете, чемпион Европы 1992 года), Словении, Финляндии и Казахстана.

Правда, сделать это нашей команде будет очень и очень непросто. Мы будем играть теперь на выезде именно против трех вышеперечисленных команд: с Данией – 14 октября, с Финляндией – 17 октября и со Словенией – 20 ноября. В оставшихся четырех играх мы уже можем гарантировать себе как минимум три очка, которые обязаны набрать 17 ноября дома против сборной Сан-Марино. Но это не должно пугать казахстанских болельщиков, а тем более футболистов, которые уже показали, что все возможно.

#Спорт #футбол #Евро-2024 #матч #РК

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