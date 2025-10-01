Вновь напомнили и о том, что решением Совета министров иностранных дел СНГ от 12 апреля 2024 года город Алматы был объявлен спортивной столицей Содружества в 2026-м. Казахстанская сторона подтвердила, что Алматы готов достойно реализовать статус спортивной столицы. Город располагает развитой спортивной инфраструктурой, богатым опытом проведения международных соревнований и устойчивыми традициями массового спорта. На сегодня в Алматы насчитывается свыше 3 000 спортивных сооружений, среди которых многофункциональные комп­лексы «Алматы Арена», «Халык Арена» и международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар».

Напомним, что в эти дни в Азербайджане проходят III Игры стран СНГ, в которых Казахстан принимает активное участие. Национальная сборная выступает в 18 видах спорта, включая 16 олимпийских и два не олимпийских.