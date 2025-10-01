Игры стран СНГ пройдут в Алматы
102
Абзал Камбар
В городе Гянджа (Азербайджан) состоялось заседание Совета по физической культуре и спорту государств – участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта СНГ. В мероприятии приняли участие руководители спортивных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ. Был подписан итоговый протокол, определяющий приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.