Игры стран СНГ пройдут в Алматы

В городе Гянджа (Азербайджан) состоялось заседание Совета по физической культуре и спорту государств – участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта СНГ. В мероприятии приняли участие руководители спортивных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ. Был подписан итоговый протокол, определяющий прио­ритетные направления дальнейшего взаимодействия.

Вновь напомнили и о том, что решением Совета министров иностранных дел СНГ от 12 апреля 2024 года город Алматы был объявлен спортивной столицей Содружества в 2026-м. Казахстанская сторона подтвердила, что Алматы готов достойно реализовать статус спортивной столицы. Город располагает развитой спортивной инфраструктурой, богатым опытом проведения международных соревнований и устойчивыми традициями массового спорта. На сегодня в Алматы насчитывается свыше 3 000 спортивных сооружений, среди которых многофункциональные комп­лексы «Алматы Арена», «Халык Арена» и международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар».

Напомним, что в эти дни в Азербайджане проходят III Игры стран СНГ, в которых Казахстан принимает активное участие. Национальная сборная выступает в 18 видах спорта, включая 16 олимпийских и два не олимпийских.

