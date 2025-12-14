Предположительной датой дня рождения первого казахского ученого-ориенталиста, этнографа, историка, географа и путешественника считается 5 ноября. В преддверии юбилея выдающегося соотечественника в июле этого года была организована экспедиция по следам его опасного путешествия в труднодоступный в XIX веке Кашгар.

– Шокан в путешествие, которое едва не стоило ему жизни, отправлялся фактически пешком, – рассказывает один из организаторов и спонсоров экспедиции – генеральный директор двух серьезных компаний «Туран ТВ» и «Туран-экспресс» Роман Ботабеков. – Но и сейчас, как выяснилось, пересечь границу не легче, чем 167 лет назад. Мы были на машинах, но тем не менее нам было тяжело пройти до города Хотана – самой южной точки огромного тюркского мира (дальше начинаются Индия, Пакистан и Тибет). Это, напомню, место, где начиналась одна из дорог Великого шелкового пути. Регион, который Шокан открыл миру, продолжает отчасти оставаться закрытым до сих пор, и простой турист туда не может попасть: за последние семь лет мы были первыми. При этом в путешествии изначально участвовали десять человек, трое из них были представителями Русского географического общества, которое чтит наследие Шокана Уалиханова не менее, а может, даже и более, чем мы, его земляки. Но они, к сожалению, не смогли пройти границу.

Телеканал «Туран ТВ» сделал пять программ по итогам экспедиции, но главной ее отчетной работой стала книга Исмаилжана Иминова «Край шести городов».

– Нас всех объединил Шокан, а подружил Каш­гар, – рассказывает ее автор. – Мы тронулись в путешествие, плохо зная друг друга, а вернулись друзьями. В какой-то степени каждый из семи членов нашей экспедиции принимал участие в создании «Края шести городов». Это название предложил историк и политолог Берик Абдыгалиулы, а одна из последних глав по предложению другого участника – Асылбека Кожахметова – названа «Семеро смелых».

По словам Исмаилжана Иминова, он шел к этой книге всю жизнь.

– Рассказы отца (он родился в Кашгаре) о его родном городе и книги Шокана переплелись в моей памяти. Впервые я прочитал их, когда учился то ли в 5-м, то в 6-м классе. Многие страницы из них я помню наизусть. Особенно запал в душу его ключевой труд – «Состояние Алтышара» («О состоянии Алтышара или шести восточных городах Китайской провинции Нан-Лу (Малой Бухарии)». – Ред.), написанный после его знаменитой экспедиции в Кашгарию (Восточный Туркестан) в 1858–1859 годах. В этой работе, принесшей Шокану международное признание, впервые подробно освещались история, география, культура, социальный строй и экономика этого региона. И когда в этом году меня пригласили сначала Роман Ботабеков, а потом президент – ректор университета AlmaU Асылбек Кожахметов (они оба так же, как и я «болеют» Шоканом) посетить Кашгарию, я, конечно же, сразу откликнулся. В книге «Край шести городов», написанной на основе моих дневниковых записей, попытался выразить всю свою любовь и уважение к Шокану Уалиханову. И я очень тронут, что до того, как она вышла отдельной книгой, фрагменты из нее широко освещались в прессе.

…Сегодня все семь членов экспедиции в Кашгар стали действительными членами Казахстанского национального географического общества. Четверо из них награждены высшей наградой общества – Золотой медалью Шокана Уалиханова. Что касается книги «Край шести городов», то пока она издана маленьким тиражом – всего 200 экземпляров, которые разошлись по библиотекам Казахстана. В планах у организаторов издать ее на государственном и английском языках.