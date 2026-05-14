Терминологические словари тюркских языков представили в Баку

В течение двух дней в Баку состоялись презентации двух отраслевых терминологических изданий, подготовленных Тюркской Академией - словарей медицинских и экологических терминов тюркских языков, передает корреспондент Kazpravda.kz

В Азербайджанском медицинском университете был представлен двухтомный «Медицинский терминологический словарь тюркских языков». Издание охватывает медицинскую лексику девяти тюркских языков и формирует единый справочный ресурс для использования в научной и профессиональной среде.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана состоялась презентация словаря экологических терминов тюркских языков. Данное издание представляет собой систематизированный научный ресурс, объединяющий экологическую терминологию на тюркских языках.

Словари охватывают девять тюркских языков, а также включают эквиваленты на английском и русском языках, обеспечивая практическую применимость в международной научной и профессиональной среде.

Оба издания являются частью масштабного проекта Тюркской Академии по подготовке отраслевых терминологических словарей. На сегодняшний день Академией издано семь таких словарей, охватывающих медицинскую, экологическую, экономическую, военную, дипломатическую и другие сферы.