Терминологические словари тюркских языков представили в Баку

В течение двух дней в Баку состоялись презентации двух отраслевых терминологических изданий, подготовленных Тюркской Академией - словарей медицинских и экологических терминов тюркских языков, передает корреспондент Kazpravda.kz
В Азербайджанском медицинском университете был представлен двухтомный «Медицинский терминологический словарь тюркских языков». Издание охватывает медицинскую лексику девяти тюркских языков и формирует единый справочный ресурс для использования в научной и профессиональной среде.
В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана состоялась презентация словаря экологических терминов тюркских языков. Данное издание представляет собой систематизированный научный ресурс, объединяющий экологическую терминологию на тюркских языках.
Словари охватывают девять тюркских языков, а также включают эквиваленты на английском и русском языках, обеспечивая практическую применимость в международной научной и профессиональной среде.
Оба издания являются частью масштабного проекта Тюркской Академии по подготовке отраслевых терминологических словарей. На сегодняшний день Академией издано семь таких словарей, охватывающих медицинскую, экологическую, экономическую, военную, дипломатическую и другие сферы.
«Впервые на материале девяти тюркских языков Тюркская Академия системно реализовала сопоставительный подход к формированию терминологической базы. В подготовке словарей совместно участвовали отраслевые специалисты, государственные структуры, отвечающие за терминологию, и институты языкознания», - сказал президент Тюркской Академии, академик Ш. Мустафаев.