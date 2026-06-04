История детской беспризорности

Литература
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

Вышел в свет сборник архив­ных документов по борьбе с детской беспризорностью в 20–30-х годах прошлого века. В подготовленном Институтом истории и этнологии им. Ш. Уалиханова издании сделана попытка раскрыть одну из самых малоизученных и трагических страниц отечественной истории.

фото предоставлено Институтом истории и этнологии им. Ш. Уалиханова

В традиционном казахском обществе забота о сиротах во многом обеспечивалась родственными связями и обычаями взаимной поддержки. Однако реформы и потрясения советского периода, включая политику «Малого Октября», насильственную коллективизацию и массовые переселения, существенно изменили социальную структуру общества.

Особенно драматичной была ситуация в начале 1930-х. Дети, потерявшие родителей или оставшиеся в условиях крайней нужды, все чаще попадали в детские дома, приемники и другие учреждения государственной опеки. Но нехватка ресурсов, кад­ров и тяжелые бытовые условия нередко приводили к побегам воспитанников и повторному их возвращению на улицу.

Но постепенно государственная политика стала смещаться от экстренного спасения детей к системе контроля, воспитания и идеологического воздействия. Основной формой для выполнения этой задачи стали детские дома, количество которых в Казахстане стремительно росло.

Документальную основу сборника составили материалы, выявленные в архивах Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. 272 документа, включенные в него, позволяют проследить, как менялись подходы государства к беспризорным и безнадзорным детям, а также как аналогичные проблемы решались в соседних республиках. Кроме официальных документов в сборнике размещены воспоминания и фотоматериалы о детях, переживших трагические события 20–30-х годов прошлого века.

– История детской беспризорности требует дальнейшего комплексного изучения, – считает один из составителей сборника кандидат исторических наук Айнагуль Каипбаева. – Выявление и публикация архивных документов позволяют глубже и объективнее осмыслить причины этого явления, его масштабы, последствия и опыт государственной социальной политики в один из наиболее сложных периодов истории Казахстана.

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