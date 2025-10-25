Их творческий труд вдохновляет людей
Павел Ильин
В преддверии Дня Республики ряд работников культуры и СМИ удостоен высоких государственных наград. Церемонию награждения, прошедшую в Казахском национальном университете искусств им. К. Байсеитовой, открыло выступление духового оркестра, которое задало торжественный тон всему мероприятию. Его участники не раз отмечали, что День Республики – один из важнейших государственных праздников, символизирующих независимость и единство народа, преемственность поколений и приверженность демократическим ценностям.