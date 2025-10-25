Их творческий труд вдохновляет людей

В преддверии Дня Республики ряд работников культуры и СМИ удостоен высоких государственных наград. Церемонию награждения, прошедшую в Казахском национальном университете искусств им. К. Байсеитовой, открыло выступление духового оркестра, которое задало торжест­венный тон всему мероприятию. Его участники не раз отмечали, что День Республики – один из важнейших государственных праздников, символизирующих независимость и единство народа, преемственность поколений и приверженность демократическим ценностям.

Среди 62 награжденных – сотрудники Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой, Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, Государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Р. Багла­новой, а также представители газет «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан», агентства «Хабар», телеканала Qazaqstan, Нацио­нальной академической библиотеки и ряда других организаций.

От имени Главы государства награды вручила министр культуры и информации Аида Балаева.

Ордена «Барыс» III степени удос­тоены первый заместитель директора театра «Астана Опера» Толеу­бек Альпиев и пианист-виртуоз Нурлан Измаилов. Орденом «Парасат» отмечены творческие заслуги известного композитора Серика Еркимбекова, артистов Алтая Кусаинова, Ербола Айтбае­ва, Медета Чотабаева, Айгуль Елшибаевой и Клары Толенбаевой.

В числе награжденных орденом «Құрмет» – наши коллеги-казправдинцы: редактор отдела экономики Юрий Фоменко и фотокорреспондент Игорь Бургандинов (на снимках). Высокой награды также удос­тоены ветеран журналистики Тлеукабыл Мынжасар, руководитель ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК Алпамыс Асылбек, режиссер-постановщик дирекции документальных фильмов телеканала Qazaqstan Акмарал Расылхан, артист Бактияр Адамжан, ряд других деятелей культуры и работников информации.

Обладателями медали «Ерен еңбегі үшін» стали журналисты Григорий Беденко, Акбопе Бакирова, Бакберген Кенжиев, Галымжан Кеншилик, Конысбай Шежимбаев, заместитель директора Национальной академической библиотеки Алия Кожабекова, артисты Шырын Зайчикова, Жумат и Хорлан Жанмырзаевы, Султанбек Гумар, Дархан Алимгазы, Назерке Аймухаметова и другие. Медали «Шапағат» удостоены специалисты республиканского общественного объединения «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» Алена Кошкина и Эльмира Мустафина.

Звание народного артиста Казахстана присвоено Айткали Жайымову и Меруерт Утекешевой. Присуждением звания заслуженного деятеля Казахстана отмечены дос­тижения Кайрата Айтбаева, Баян Алагузовой, Татьяны Вицинской, Жулдыз Жабеловой, Ержана Жаменкеева, Айданы Жанабаевой, Маржан Жакеновой, Асылболата Исмагулова, Армана Оразова, Жулдызбека Отешкалиева и Ернара Садырбаева.

Завершилась церемония праздничным концертом с участием ведущих исполнителей и творческих коллективов страны. В концертную программу вошли лучшие образцы песенного творчества казахского народа и знаменитые произведения отечественной и мировой классики. Со сцены прозвучали сочинения Курмангазы, Абая, Еркегали Рахмадиева, Нургисы Тлендиева, Арно Бабаджаняна. Украсили мероприятие и хорео­графические номера в исполнении студентов КазНУИ. Мероприятие завершилось совместным исполнением патриотических композиций, которые еще раз подчеркнули значение духовной культуры в жизни современного общества.

