Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокурор в публикации отметил, что глава государства К.К. Токаев поручил активизировать меры по выявлению, пресечению и наказанию за наркоправонарушения, а также усилить борьбу с наркобизнесом и пресекать деятельность нарколабораторий и наркомагазинов.

По его словам, на данный момент борьба с наркопреступностью ведется в условиях усиления наказания за наркобизнес, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Введена ответственность за рекламу и сбыт в интернете, усилено наказание за оборот прекурсоров и оборудование для нарколабораторий. Вводится уголовная статья за «дропперство».

Для выработки действенных мер в борьбе с наркотиками каждые полгода проводятся заседания Координационного Совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью с участием акимоврегионов, депутатов Парламента и других заинтересованных лиц, в том числе международных партнёров.

Местные исполнительные органы ориентированы на активизацию профилактической работы совместно с полицией, особенно по удалению наркограффити на улицах.

В работе по уничтожению наркорекламы участвуют коммунальные службы и волонтеры. Уничтожено более 35 тысяч наркорекламы. Работа продолжается.

«С начала года задержано 22 наркорекламщика, возбуждено 133 уголовных дела. В результате работы Таргетинг-центра по мониторингу оборота прекурсоров пресечены 58 фактов незаконного ввоза продукции, которая могла быть использована нарколабораториями, 37 юридических лиц привлечены к ответственности», – написал Берик Асылов на своей странице в соцсети X.

Также генпрокурор добавил, что полноценная цифровизация с использованием ИИ позволит усилить эффективность борьбы с наркопреступностью в нашей стране.