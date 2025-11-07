Ранее он руководил управлением занятости и социальной защиты города Астаны

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Илья Васильевич Скуб назначен на должность председателя Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Родился в 1987 году в городе Целиноград. Окончил Академию финансовой полиции.

2007-2015 гг. – служба в органах финансовой полиции РК, г. Астана.

2015-2016 гг. – юрист ТОО «Vasil Sport», г. Астана.

2016-2019 гг. – руководитель отдела координации деятельности социальных учреждений и специальных социальных услуг ГУ «Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны».

2019-2022 гг. – заместитель руководителя, руководитель ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Астаны».