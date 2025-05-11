Индия и Пакистан договорились о взаимном прекращении огня

В мире
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Глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве США согласились на немедленное и полное прекращение огня, правительства двух противоборствующих сторон это подтвердили, сообщает BBC

Фото: Getty Images

Деталей соглашения Трамп не привел. Он поздравил обе страны с тем, что они проявили здравый смысл.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня»», — написал президент США в своей соцсети TruthSocial.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны договорились о немедленном прекращении огня.

«Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью!» — заявил он.

Дар также заявил, что ключевую роль в достижении соглашения о прекращении огня сыграл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Находящийся в Киеве премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Великобритания также участвует в переговорах между Индией и Пакистаном.

«Я рад констатировать сегодня, что прекращение огня есть. Теперь задача состоит в том, чтобы убедиться, что оно будет прочным и длительным», — заявил Стармер.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри пообещал, что Индия и Пакистан «прекратят все обстрелы и военные действия на суше, в воздухе и на море» с 17:00 по местному времени (12:30 по Гринвичу).

По словам Мисри, руководитель военных операций Пакистана позвонил своему индийскому коллеге днем в субботу, и обе стороны договорились, что прекратят удары на земле, в воздухе и на море. Они также договорились провести встречу 12 мая.

Госсекретарь Рубио поблагодарил премьер-министров двух стран, Нарендру Моди и Шахбаза Шарифа, за их «государственную мудрость в выборе пути мира».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение между Индией и Пакистаном «позитивным шагом на пути к прекращению текущих боевых действий и ослаблению напряженности».

«Организация Объединенных Наций готова поддержать усилия, направленные на содействие миру и стабильности в регионе», — говорится в заявлении офиса генсека ООН.

Он надеется, что продемонстрированная сторонами готовность к диалогу поможет странам в решении их давних проблем.

 

#США #Индия #Пакистан #военный конфликт

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