Индийский лоукостер соединит прямым рейсом Дели и Алматы

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При содействии Министерства культуры и спорта Казахстана и национальной компании Kazakh Tourism крупная индийская авиакомпания IndiGo запускает прямой рейс Дели – Алматы – Дели, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Полеты по маршруту начнутся в конце сентября и будут выполняться трижды в неделю.



По данным МКС, рейс станет 32-м по счету международным прямым сообщением для авиакомпании, летающей более чем в 75 пунктов назначения в Индии, а также в крупные азиатские города. Перевозчик имеет большую сеть в Европе и Северной Америке через своих код-шеринговых партнеров.



В этом году компания IndiGo в 13-й раз подряд стала обладателем награды "Лучшая бюджетная авиакомпания в Индии и Южной Азии" от SkyTrax.



"Переговоры по запуску новых прямых рейсов ведутся с иностранными авиакомпаниями регулярно. Так, в последнее время увеличилась частота полетов в Катар, Египет и Китай. Иностранные компании проявляют большой интерес к Казахстану. Например, этим летом оманская авиакомпания Salam Air запустила рейсы с частотой 2 раза в неделю по маршруту Алматы – Маскат", – отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.