Индийский луноход передал первые данные на Землю о температуре Луны

Технологии
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Данные о температуре на поверхности естественного спутника Земли передал индийский луноход «Прагьян», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: kazpravda.kz

Лунная поверхность оказалась на порядок теплее, чем предполагалось ранее. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — сказал по этому поводу сотрудник ISRO Би Дарукеш.

Данные о температуре на поверхности естественного спутника Земли передал индийский луноход «Прагьян», который был снабжен термодатчиками для исследовательских целей. Эксперимент проходил в рамках лунной миссии «Чандраян-3». Луноход измерял температуру в районе южного полюса спутника.

Ранее, 25 августа, ISRO показала кадры спуска лунохода «Прагьян» на поверхность Луны. В задачи устройства входит изучение поверхности спутника и сбор образцов лунного грунта. Экспедиция должна продлиться в течение 14 земных суток, составляющих один лунный день.

Запуск с индийского космодрома ракеты-носителя с «Чандраян-3» состоялся 14 июля. 31 июля стало известно, что «Чандраян-3» успешно выведен на окололунную орбиту. 

#Индия #фото #Луна #луноход

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