Индустриальные зоны в моногородах поручил создавать Олжас Бектенов

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Развитие малого и среднего бизнеса в моногородах позволит снизить зависимость занятости от градообразующих предприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу правительства

Передача вспомогательных производств бизнесу будет стимулировать диверсификацию экономики моногородов и способствовать созданию новых рабочих мест. Акиматы совместно с компаниями должны проработать такие перспективы и создать условия для роста предпринимательства. В качестве показательного примера правильного подхода глава правительства привел создание индустриальной зоны в Сарань.