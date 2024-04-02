Индустриальные зоны в моногородах поручил создавать Олжас Бектенов

По примеру ндустриальной зоны в городе Сарань
Развитие малого и среднего бизнеса в моногородах позволит снизить зависимость занятости от градообразующих предприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу правительства
Передача вспомогательных производств бизнесу будет стимулировать диверсификацию экономики моногородов и способствовать созданию новых рабочих мест. Акиматы совместно с компаниями должны проработать такие перспективы и создать условия для роста предпринимательства. В качестве показательного примера правильного подхода глава правительства привел создание индустриальной зоны в Сарань.
«Министерству промышленности совместно с акиматами Актюбинской, Атырауской и Карагандинской областей необходимо до конца текущего года создать индустриальные зоны по примеру города Сарань в моногородах Хромтау, Сатпаев, Балхаш и Кульсары. В дальнейшем данный опыт надо распространить и на другие моногорода», – поручил премьер-министр.