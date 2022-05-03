Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен

Депутат Мажилиса Парламента РК, заместитель председателя демократической партии "Ак жол" Қазыбек Иса опроверг информацию в СМИ о его предложении отменить русский язык в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.
"В некоторых СМИ прошла информация, будто я инициировал поправку в Конституцию об отмене статуса русского языка, и это требование якобы поддержали 36 депутатов парламента. Настоящим сообщаю, что эти слова выдернуты из контекста.
В депутатском запросе в прошлую среду я озвучил запрос, в котором указывал, что государственный статус казахского языка установлен в Конституции, но до сих пор отсутствует соответствующий закон, который обеспечил бы реализацию этого статуса. В результате, нередко граждане, обращающиеся в госорганы на родном языке, не получают такого же ответа, потому что многие госслужащие говорят на русском языке и не владеют казахским. Поэтому я напомнил о законопроекте Демпартии "Ак жол" о расширении сферы применения государственного языка, который мы вносили в 2012 году, но его тогда заблокировало Правительство.
Я в очередной раз призвал принять специальный закон "О государственном языке", который бы позволил реализовать на практике его статус, предусмотренный в Конституции. Именно это предложение поддержали и некоторые другие депутаты.
Нужно отметить, что в 2020 году сессия Ассамблеи народа Казахстана также приняла обращение о необходимости принятия закона "О государственном языке", включающем владение им всеми этносами Казахстана. Тем самым, представители разных этносов проявили патриотизм и уважение казахскому языку.
Что касается изменений в Конституцию — считаю, что сегодня самая главная задача изменить старую политическую систему, а для этого — поддержать и провести ту реформу, которую предложил Глава государства. Вынося эти конституционные изменения на всенародное обсуждение, президент Касым-Жомарт Токаев открывает новую эпоху в развитии страны. Шаг к Новому Казахстану для уставшего от застоя народа начинается с собственного выбора, который ждёт нас всех на референдуме.
Конституция новой эпохи, эпохи Второй Республики получит путёвку в жизнь из рук всего народа. Призываю всех сделать ответственный выбор на этом референдуме!" - написал депутат на своей странице в Facebook.