Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен

Депутат Мажилиса Парламента РК, заместитель председателя демократической партии "Ак жол" Қазыбек Иса опроверг информацию в СМИ о его предложении отменить русский язык в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

"В некоторых СМИ прошла информация, будто я инициировал поправку в Конституцию об отмене статуса русского языка, и это требование якобы поддержали 36 депутатов парламента. Настоящим сообщаю, что эти слова выдернуты из контекста.

В депутатском запросе в прошлую среду я озвучил запрос, в котором указывал, что государственный статус казахского языка установлен в Конституции, но до сих пор отсутствует соответствующий закон, который обеспечил бы реализацию этого статуса. В результате, нередко граждане, обращающиеся в госорганы на родном языке, не получают такого же ответа, потому что многие госслужащие говорят на русском языке и не владеют казахским. Поэтому я напомнил о законопроекте Демпартии "Ак жол" о расширении сферы применения государственного языка, который мы вносили в 2012 году, но его тогда заблокировало Правительство.