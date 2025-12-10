Инициативу АНК одобрили и поддержали

Общество
9
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Еще на одном предприятии начала действовать трудовая ассамблея

фото автора

Торжественное мероприятие, пос­вященное открытию трудовой ассамблеи в рамках 30-летия АНК и Года рабочих профессий, состоялось в частной компании Kazrost Engineering – известном в стране предприятии по производству тракторов и комбайнов, ведущем свою историю в Кокшетау с 2019 года.

Перед началом церемонии гости – члены Акмолинской АНК, представители КГУ «Қоғамдық келісім» – прошли по производственным цехам, наблюдая за процессом раскроя и подготовки деталей, сборки техники, задавая вопросы сопровождающим. Здесь царит та самая атмосфера, в которой рождается сельхозтехника, востребованная по всей стране.

В цехах завода – оживление. Рабочие, руководители подразделений, гос­ти стали свидетелями важного события – открытия трудовой ассамблеи на производстве – уже второй по счету в области: чуть раньше такое объединение появилось в ТОО «Степногорский горно-химический комбинат».

Церемонию открыл заместитель акима области Досулан Айтбаев.

– Компания Kazrost Engineering – один из ведущих отечественных произ­водителей сельскохозяйственной техники, на котором трудится большой многонациональный коллектив. Сегодня мы стали свидетелями важного события – открытия в его стенах трудовой ассамблеи – добровольного объединения, работающего под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Основная цель этого общественно значимого проекта – укреп­ление межэтнического согласия и общенационального единства, взаимного уважения и сотрудничества, – отметил он, поздравляя коллектив.

Исполнительный директор компании Андрей Антропов подчеркнул: трудовая ассамблея станет дополнительной площадкой для еще большего укрепления корпоративной культуры коллектива, в котором трудятся люди разных нацио­нальностей.

Трогательным моментом стало вручение благодарственных писем. Их под дружные аплодисменты коллег и гостей вручили рабочим – Темирлану Балабаю, Евгению Рябинину, Данияру Инкарову и Серикжану Баукенову – за вклад в развитие предприятия и укрепление межэтнического согласия.

Учредитель компании, член областной Ассамблеи народа Казахстана, директор ТОО «Новокубанка» Шортандинского района Шалва Джахуташвили был удостоен медали АНК «Бірлік». По его словам, впервые он оказался в Казах­стане в 16 лет – приехал временно играть в футбол. А эти три года растянулись на 56 лет.

– Родные и друзья не перестают удивляться: почему я до сих пор не вернулся в теплую Грузию? Но тепло, которое я нашел здесь, – в отношениях между людьми, в уважении и поддержке, – куда важнее погоды, – уверен награж­денный. – Тот факт, что сегодня здесь подписывается документ о создании трудовой ассамблеи, – вовсе не формальность. Нет ничего ценнее мира и согласия, которые позволяют людям разных культур и взглядов чувствовать себя одной семьей, работать бок о бок и строить общее будущее, чувствовать уверенность в завтрашнем дне, ощущать гордость за свою страну.

Финальной точкой события стало подписание меморандума о сотрудничестве между частной компанией и Акмолинской ассамблеей народа Казахстана.

