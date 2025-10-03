Инициатора дорожного конфликта арестовали в Алматы

Закон и Порядок
75
Дана Аменова
специальный корреспондент

В социальных сетях распространилось видео дорожного конфликта между двумя мужчинами, где один из участников держал в руках предмет, похожий на пистолет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Установлено, что в руках нарушителя находилась зажигалка в форме пистолета.

Мужчина был немедленно задержан. Его действия квалифицированы как мелкое хулиганство.

«Решением специализированного административного суда Алматы правонарушитель привлечен к ответственности и подвергнут аресту сроком на 15 суток. Полиция подчеркивает, что любые противоправные действия, дестабилизирующие общественный порядок и провоцирующие агрессию, будут жестко пресекаться», – детализировали в правоохранительных органах.

 

 

 

#полиция #Алматы #арест #Конфликт #дорога

