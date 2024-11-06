Инклюзивная креативная индустрия: первое соглашение подписали в Казахстане

Трехсторонний меморандум о развитии инклюзивной креативной индустрии подписали в Северо-Казахстанской области.

«Партнеры намерены совершенствовать методику развития творческой индустрии в среде людей с ограниченными возможностями. В Казахстане это первое соглашение в сфере инклюзивной креативной индустрии, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.