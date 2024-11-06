Инклюзивная креативная индустрия: первое соглашение подписали в Казахстане
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Участниками сотрудничества стали управление культуры, развития языков и архивного дела, театр неслышащих танцоров Sensitive и российский благотворительный фонд Inclusive Dance, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Трехсторонний меморандум о развитии инклюзивной креативной индустрии подписали в Северо-Казахстанской области.
«Партнеры намерены совершенствовать методику развития творческой индустрии в среде людей с ограниченными возможностями. В Казахстане это первое соглашение в сфере инклюзивной креативной индустрии, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.
В планах проводить семинары, мастер-классы, конкурсы и фестивали международного уровня на базе хаба Qyzyljar Creative Center.