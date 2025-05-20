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Артистами театра являются дети синдромом Дауна старше 16 лет. На сцене областного академического казахского драматического театра им. М. Отемисова творческий коллектив представил театрализованный концерт «Бала күннің бояуы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также прошел показ мод с участием юных талантов.

Автор проекта –жительница города Атырау Анель Маратова. В 2024 году она выиграла республиканский грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» и смогла реализовать свою идею -интегрировать особенных детей в общество через искусство и театр.

В театральном проекте «Күн» 14 воспитанников. Два раза в неделю у них занятия по актерскому мастерству, три раза – хореографией. В планах коллектива гастроли по стране и миру.