В одноименном городе состоялась презентация инклюзивного театрального проекта «Күн», реализованного в рамках гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», сообщает Kazpravda.kz
Артистами театра являются дети синдромом Дауна старше 16 лет. На сцене областного академического казахского драматического театра им. М. Отемисова творческий коллектив представил театрализованный концерт «Бала күннің бояуы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Также прошел показ мод с участием юных талантов.
Автор проекта –жительница города Атырау Анель Маратова. В 2024 году она выиграла республиканский грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» и смогла реализовать свою идею -интегрировать особенных детей в общество через искусство и театр.
В театральном проекте «Күн» 14 воспитанников. Два раза в неделю у них занятия по актерскому мастерству, три раза – хореографией. В планах коллектива гастроли по стране и миру.