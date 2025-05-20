Инклюзивный театральный проект запустила победитель конкурса грантов в Атырау

Культура
7
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В одноименном городе состоялась презентация инклюзивного театрального проекта «Күн», реализованного в рамках гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Артистами театра являются дети синдромом Дауна старше 16 лет. На сцене областного академического казахского драматического театра им. М. Отемисова творческий коллектив представил театрализованный концерт «Бала күннің бояуы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также прошел показ мод с участием юных талантов.

Автор проекта –жительница города Атырау Анель Маратова. В 2024 году она выиграла республиканский грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» и смогла реализовать свою идею -интегрировать особенных детей в общество через искусство и театр.

В театральном проекте «Күн» 14 воспитанников. Два раза в неделю у них занятия по актерскому мастерству, три раза – хореографией. В планах коллектива гастроли по стране и миру.

#проект #Атырау #театр

Популярное

Все
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров
Стартует купальный сезон
Ждать ли земледельцам нашествия насекомых-вредителей?
Интеллект искусственный, зато молоко – натуральное
Новые трубы зарыли... в старые проблемы
Военнослужащие столичной бригады приняли присягу на верность Родине
80 экспонатов к 80-летию Великой Победы
Наследие Ходжи Ахмеда Ясауи
Волшебный мир безграничной фантазии
Время диктует стиль
Растет число объектов, адаптированных для нужд инвалидов
Весна, которая не кончается
Премьер-лига: в лидеры выходит «Актобе»
Договора фиктивные, сроки – реальные
Незаконный бизнес обосновался в Интернете
ВВП: рост, вызовы и перспективы
С легкой руки медсестры
Остался в селе и не пожалел
В интересах будущих поколений
В Казахстане резко изменится погода
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Бесценное богатство из отходов
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан завершает этап госпрограммы геологического изучения недр
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Крупные города США уходят под воду
В различных сферах экономики республики заняты свыше 9,2 млн человек
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

«Два в одном»: культурно-спортивный центр строят в селе Есб…
Наследие Ходжи Ахмета Яссауи и его влияние на общественно-п…
С любовью к родной земле
Школа жизни Сабита Муканова ожила в стенах музея

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]