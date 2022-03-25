Послание Президента демонстрирует, что Касым-Жомарт Токаев последовательно продолжает начатую им работу по реформированию и модернизации политической системы страны.

Реализация озвученных Президентом РК инициатив и решений на практике окажет существенное позитивное влияние на устойчивость государства и благополучие граждан. Такого мнения придерживаются не только казахстанские, но и зарубежные эксперты и партнеры, которые внимательно следят за происходящими в нашей стране процессами.

Так, президент Итальянско-Казахстанской торговой палаты Паоло Гирелли назвал новое Послание Президента Токаева «шагом вперед для казахстанского народа». Он отметил, что это выступление знаменует начало сезона великих реформ, которые гарантируют большее благосостояние для Казахстана, более активное участие гражданского общества в делах государства, новые возможности для активных граждан быть вовлеченными в политическую и общественную жизнь своей страны.

«Я уверен, что этот дух реформирования укрепит отношения братской дружбы между нашими народами», – также подчеркивает итальянский спикер.

Депутат Парламента Грузии, лидер партии «Трибуна» Давид Чичинадзе отмечает, что обращение Президента Токаева стало весьма своевременной демонстрацией курса: во-первых, самому народу Казахстана, во-вторых, для мирового сообщества.

«В частности, я полностью согласен с его мнением, что монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Как политик хочу отметить, что отказ от «суперпрезидентства» и законодательно закрепленный запрет для родственников Президента на занятие высоких государственных должностей и постов руководителей в квазигосударственном секторе станет ярким примером честности и открытости высшего руководства страны. Более того, предложение Главы Казахстана о прекращении своего членства в правящей партии, которое коснется и мэров областей и их заместителей на период своих полномочий, считаю весьма выверенным и правильным шагом», – делится мнением Давид Чичинадзе.

Новое Послание Касым-Жомарта Токаева является практически значимым событием и отчетливо показывает, что главной целью политической модернизации является повышение участия граж­дан в управлении государством, считает председатель аналитического центра Geocase, политолог Виктор Кипиани (Грузия).

«По итогам Послания Президента РК своему народу можно выделить, что в настоящее время курс на построение нового Казахстана должен исходить из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции. Глубоко уверен, что фундамент Казахстана должен базироваться на гармоничном сочетании политических и экономических реформ, которые озвучил Глава государства», – отмечает грузинский политолог.

Виктор Кипиани также отдельно акцентировал внимание на том, что Касым-Жомарт Токаев в своем обращении отдельный блок посвятил трагическим январским событиям и ходу их расследования, обозначив свою позицию по ключевым вопросам. Это, по мнению политолога, было необходимо для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно верховенства закона и транспарентности в процессе расследуемых дел.

Почетный консул Казах­стана в Северной Англии Алан Спенс положительно оценил предложенный Касым-Жомартом Токаевым пакет реформ, подчерк­нув, что это хорошие новости не только для нашего государства и казахстанцев, но и для всех друзей Казахстана за рубежом, а также для деловых партнеров нашей страны, бизнесменов, которым было важно узнать направление реформ в стране после трагических событий января текущего года.

«Конституционные реформы, по сути, предполагают перерас­пределение власти внутри политической системы, поэтому речь идет о менее сильном президентстве, более сильном Парламенте, а также региональных руководителях, которые имеют бóльший контроль и бóльшую роль в развитии своих регионов. В целом это фундаментальный шаг на пути Казахстана к демократизации, и его следует приветствовать», – отмечает Алан Спенс.

Важным позитивным месседжем Послания также стало то, что начатая Главой государства программа реформ не останавливается и не откладывается в долгий ящик после событий «трагического января». Модернизация необходима, и она будет последовательно продолжаться в набранном темпе.

«Конечно, это Послание также важно с точки зрения опасений, которые испытывали многие прямые иностранные инвесторы, бизнесмены, банкиры и так далее, наблюдая за происходившим в январе. Оно является напоминанием о том, что Казахстан не остановит реализацию программы реформ и планов экономического развития, о том, что страна движется вперед. И я думаю, что это выступление, вероятно, войдет в историю как знаковое событие в развитии гораздо более широкого, более инклюзивного казахстанского общества», – считает консул РК в Северной Англии.

Генеральный директор компании Globália Kft. Шаги Габор (Венгрия) отметил, что за 30 лет своего независимого развития Казахстан пережил значительную трансформацию и все изменения, которые инициировались в различных сферах жизни государства и общества, были нацелены на укрепление подлинной независимости рес­публики.

«Мы живем в постоянно меняющемся мире, являемся свидетелями стремительно эволюционирующей политической и экономической ситуации. Еже­дневно нам приходится решать новые поставленные задачи. Любая страна может быть успешной, если сумеет совместить в себе силу и свободу, если она сможет адаптироваться к изменениям. При условии, что страна и ее население продолжают развиваться по мере укрепления политической, экономической, правовой безопасности страны, государство обречено на многообещающее будущее.

...Выступив с Посланием к народу, Президент РК Касым Жомарт Токаев проголосовал за общечеловеческие ценности, которые определили для Казахстана будущее, экономический и политический путь и тем самым жизнь народа Казахстана на десятилетия вперед.

Объявленные Президентом реформы имеют историческое значение, поскольку задают новые морально-этические принципы как для государственного управления, так и для общества в целом. Отмена «суперполномочий» президентской власти, усиление Парламента, гарантия свободных партийных выборов, смена муниципальной и исполнительной власти, усиление правовой определенности для всех – все это превратит Казахстан в еще более сильного игрока будущей мировой политики», – подчеркивает венгерский спикер.

Как отмечает Шаги Габор, реализация намеченных программ потребует от Казахстана большой работы и, приступая к реализации объявленных реформ и демократических мер, наша республика не только подает пример многим странам мира, но и укрепляет свой международный авторитет.

«Я уверен, что Президент Рес­публики Казахстан Касым Жомарт Токаев проведет намеченные реформы, осуществив все поставленные проекты и планы. Он откроет новую главу в истории Казахстана», – считает он.