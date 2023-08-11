Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане

Кыргызстанца, находившегося в розыске более 15 лет, задержали в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Скриншот с видео пресс-службы ДП Астаны

37-летнего уголовного преступника из Кыргызстана, находившегося в межгосударственном розыске, задержали полицейские столицы.

Еще в октябре 2008 года мужчина обманом завладел мобильными телефонами Samsung и Nokia.

В 2010 году полиция города Бишкека объявила злоумышленника в межгосударственный розыск.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания ДП Астаны, решается вопрос об его экстрадиции в Кыргызстан.