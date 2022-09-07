Институт отзыва избирателями мандата депутатов вводится в Казахстане

Вводится институт отзыва избирателями мандата депутатов. Об этом, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения поправок по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года, сказал министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Действительно, такой институт по отзыву мандата вводится в законопроект. Это одна из важных составляющих реформы. Раньше такой нормы в законодательстве не было», - отметил глава Минюста.

При этом министр пояснил, что определять критерии по утрате доверия депутату будут сами избиратели.

«Нельзя конкретизировать, оформить словами (критерии – прим. авт). Это зависит от самого кандидата. Каждый при избрании в округе дает обещания своим избирателям, вникать в проблемы избирателей, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет. Есть такие тоже люди. И с другой стороны, не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями, такие случаи тоже бывают. В каждом отдельном случае избиратели сами смотрят, есть ли вообще доверие к депутату. С этой целью это и не конкретизировано в законопроекте, потому что ситуации бывают разные. Это решение остается за избирателями», - сказал министр.

По его словам, в законопроекте критерии по определению доверия к избирателю не определены намеренно.

«Чтобы конкуренты депутатов не злоупотребляли этой нормой, избиратели должны собрать нужные голоса для отзыва депутатского мандата. Для этого 30% избирателей должны поставить свои подписи. В таком случае избирательная комиссия определяет дату выборов. И более 50% избирателей, если они проголосуют за отзыв депутатского мандата, в таком случае оно реализуется», - заключил Канат Мусин.