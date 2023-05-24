Инструкция от деструкции или как не попасть на крючок радикалов

Ежегодно число пострадавших от деструктивных течений увеличивается. Статистические данные показывают, что возраст жертв колеблется в районе 18-45 лет. Размер ущерба исчисляется потерянным психическим и физическим здоровьем, материальными благами, а нередко и человеческими жизнями.

«Я и сама не поняла, как ввязалась во все это» - рассказывает потерпевшая Айгерим (имя изменено).

«У меня была «депрессия», с которой я безрезультатно боролась на протяжении двух лет. Так, в один из дней моя подруга пригласила меня на встречу, которая должна была помочь мне выйти из этого состояния. Я естественно согласилась. Сначала были очень интересные разговоры о добре и зле, о потере близких людей, о расставании. Меня выслушали и поддержали так, как никто и никогда не поддерживал. Они плакали вместе со мной. После этого я постоянно начала посещать собрания. У меня появился мой духовный наставник, который говорил мне что делать, как поступать в определенных ситуациях, с кем поддерживать общение, а кого лучше навсегда убрать из своей жизни» - говорит девушка.

Психологи отмечают, что возраст, психологическое состояние жертв неслучайны, так как они связаны с кризисами личности. Именно в этот период многие люди задают себе вопросы «куда мне двигаться дальше?», «чего я в жизни достиг?» или «почему именно я?». В общий список также попадает и экзистенциальный кризис. Как правило, жертва действительно может ощутить некий покой. Но важно разграничивать действительно это гармония от «нового окружения» или свойство нашей психики: оправдывать свои ошибки, приписывая им позитивное влияние.

Отличая зёрна от плевел

«Окружающие меня люди из общины казались мне очень добрыми, чуткими, отзывчивыми, а мои родные, друзья, непонимающие меня – злыми, черствыми. Постоянно пытались якобы «помочь», научить жизни. Хотя, как мне казалось, и себе не помогли, и тем более мне, когда я была в глубокой депрессии. Такие умозаключения приходили сами собой, и я их обсуждала со своим наставником, который еще более углублял мои мысли в этом направлении» - рассказывает Айгерим.

Вербовщики, в нашем случае приверженцы и духовный наставник, стараются оградить человека от прежнего круга: семья, друзья и коллеги интересуют адепта всё меньше и меньше. Потом неофит теряет индивидуальность, и им становится проще манипулировать, потому что человек уже не отделяет себя от деструктивного течения, становится его частью.

Каждая вторая жертва деструктивных течений начинает свой рассказ одинаково: «Я сам не понял, как туда попал». Психологи отмечают, что в первую очередь адепты деструктивной идеологии налаживают тесный контакт. Создается атмосфера полного доверия и принятия нового человека таким, какой он есть. В этот период проходит отторжение от близких людей, так как новые мысли и идеи, внушенные в новом коллективе, приводят сначала к мелким, а затем и к крупным ссорам. А затем, пребывая в стрессе и напряжении, прихожанин совершает необдуманные поступки.

Существуют несколько отличительных особенностей деструктивной идеологии. В то время, как ценности традиционных религий связывают семью воедино, деструктивные течения постепенно отдаляют от близких и родных людей. Контроль мыслей и действий. Как правило, в ненавязчивой дружеской беседе, осуществляется жесткий контроль мыслей, их корректировка и создание новой идеологии. Исключительность. В беседах используется как признание особенности нового прихожанина по методу «Тебя к нам судьба послала», так и исключительность, и харизма гуру.

Спасение утопающего

«Очнулась я тогда, когда захотела взять большой денежный кредит на нужды общины. Мне очень повезло, что для получения денежной ссуды было необходимо присутствие близкого родственника. Я попросила помочь маму. После того как она узнала о том, что я хочу сделать, начались скандалы, она вызвала полицию, обвинив общину в мошенничестве. Мне было так стыдно перед ними. После этого, меня ограничили в общении с нашей группой и заставили посещать психолога, а затем религиоведа, которые привели меня в нормальное состояние. В общении с ними я начала осознавать, что все это время в общине я жила как в тумане…».

Известная пословица гласит, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Но это правда лишь отчасти. Современное общество оказывает всяческую помощь и поддержку людям, попавшим под влияние разрушающей идеологии: информационную, психологическую, реабилитационную.

С физиологической точки зрения в стрессовых ситуациях лучше всего помогает здоровый образ жизни. Физическая нагрузка способствует выработке эндорфина – гормона счастья. После чего сложившаяся ситуация покажется легче.

Психологически вам сможет помочь в сложной ситуации психолог. Существуют бесплатные колл центры, где работают высокопрофессиональные психологи и консультанты. Например, вы можете абсолютно бесплатно позвонить в столичный Центр изучения религий по номеру Ikomek-109 и получить полное консультирование.

Забота превыше всего

«В один из дней произошёл переломный момент, и я очнулась. Мне помогло комплексное воздействие психолога, религиоведа, и, конечно же, забота и любовь родных и близких. Я как сквозь туман помню слезы матери и то, как я начала плакать сама. Рыдала, наверное, несколько дней. Все это время мама была рядом» – рассказывает Айгерим.

Ответственность за психологическое и материальное благосостояние человека несет общество в целом и конечно же семья в частности. Ведь гуманизм и святость семейных уз – то, что находится в нашей памяти. Необходимо помогать своему близкому и интересоваться его жизнью, поддерживать связь.

Поэтому в сложных жизненных ситуациях следует возвращаться к своим «корням». Необходимо также помнить, что близкие люди не случайно зовутся близкими и что в сложных вопросах можно найти утешение в них.