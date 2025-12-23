Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании ВЕЭС и неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Динамика евразийского сотрудничества

На традиционную декабрьскую встречу в формате Евразийского экономического союза собрались как лидеры стран – участниц объединения, так и представители государств-наблю­дателей и партнеров ЕАЭС.

Первая часть заседания Высшего Евразийского экономического совета прошла в узком составе – в ней приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Заседание было посвящено рассмотрению приоритетных задач и ключевых направлений работы Евразийского экономического союза на 2026 год. Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду практических вопросов, связанных с текущей деятельностью ЕАЭС.

На встрече в расширенном сос­таве к главам государств – членов ЕАЭС присоединились также представители Индонезии, Ирана и Кубы.

Выступая на заседании, Глава нашего государства выразил признательность Президенту России Владимиру Путину за теп­лый прием и высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что предновогодние петербургские встречи, ставшие доброй традицией, дают хорошую возможность подвести итоги года и наметить планы на перспективу.

Президент напомнил: уходящий год является юбилейным для Евразийского экономичес­кого союза, который уверенно вступил во второе десятилетие своего развития. Он подчеркнул, что за этот период обеспечен устойчивый рост взаимной торговли, успешно реализуются инфраструктурные проекты, расширяется промышленная кооперация.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на глобальные потрясения последних лет, удалось сохранить позитивную экономическую динамику.

– Ожидается, что совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году увеличится на 2 процента. Соглас­но прогнозам, в ближайшие два года рост ВВП приобретет устойчивый характер. За время функ­ционирования Евразийского экономического союза накоп­ленный объем взаимных прямых инвестиций в объединении превысил 20 миллиардов долларов. Приток инвестиций в Казах­стан увеличился почти в семь раз (в 2015 году – 600 миллионов долларов, в 2024 году – 4 миллиарда долларов). Промышленное произ­водство выросло на 29 процентов и составило 1,5 триллиона долларов, – озвучил Глава государства внушительную статистику.

Вместе с тем Президент подчеркнул необходимость последовательного укрепления экономического потенциала ЕАЭС и обозначил приоритетные направления дальнейшего развития интеграционного объединения.

– Мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Считаю, что мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран – участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС. В частности, такие системы уже сейчас могут использоваться для прог­нозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин. В следующем году Казахстан в рамках председательства в органах ЕАЭС будет принимать ежегодный Евразийский экономический форум. На полях форума можно было бы принять Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве нашего объединения, – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что ЕАЭС способен претендовать на роль мирового транспортно-логистического узла.

– Через территории наших государств пролегают важнейшие международные коридоры, такие как Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, Транс­каспийский международный транспортный маршрут. Совмест­но с зарубежными парт­нерами Казахстан активно развивает сеть международных мультимодальных логистических центров (в РФ, КНР, Азербайджане и других странах) и терминалов (в Румынии и Венгрии). Предлагаем нашим партнерам присоединиться к этой работе в целях оптимизации торговых потоков, сокращения издержек на перевозку грузов, – сказал Глава государства.

Президент сообщил, что широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества открывает развитие морской инфраструктуры Казахстана на каспийском побережье. По его словам, современные контейнерные хабы в основных портах Каспийского моря способны обслуживать растущие объемы грузоперевозок. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить вступление в силу Сог­лашения о судоходстве, которое придаст импульс укреплению транзитного потенциала всех участников союза.

Глава государства считает также важным сосредоточиться на развитии новых промышленных производств, ориентированных на выпуск востребованной на мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.

– По расчетам аналитиков ЕАБР, дополнительные возможности производства и экспорта промышленных товаров в странах ЕАЭС оцениваются в 67 миллиардов долларов. При полной реализации этого потенциала совокупный эффект роста может достичь 500 миллиардов долларов. Для достижения этой цели важно усилить и промышленную кооперацию. Здесь необходимы инвес­тиции в прорывные инновационные проекты, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что пришло время полностью искоренить практику создания административных барьеров во взаимной торговле.

– Нужно устранить искусственные ограничения при перемещении граждан, километровые очереди грузового транспорта на границах. Таможенное регулирование и меры государственного контроля (транс­портного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного) не должны использоваться как инструмент продавливания определенных решений внутри союза. За период существования ЕАЭС принято значительное количество документов, направленных на обеспечение безбарьерной торговой среды. Необходимо неукоснительно соблюдать взаимные обязательства, своевременно устранять узкие места. Для оперативного выявления потенциальных барьеров комиссии стоит рассмот­реть возможность подключения технологий искусственного интеллекта к мониторингу законодательных инициатив стран ЕАЭС. Полноценное функ­ционирование единого без­барьерного рынка и обеспечение свободного транзита товаров должны оставаться безусловными приоритетами. Наши граждане и бизнес должны ощущать практическую пользу от интеграции, – сказал Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, следует также активно расширять географию торгово-экономического сотрудничества.

Он напомнил: в текущем году состоялось подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. В рамках нынешней встречи в Санкт-Петербурге подписано аналогичное соглашение с Индонезией.

– Мы приветствуем данный факт. Это важный итог нашей совместной работы и свидетельство растущего интереса третьих стран к углублению торговых связей с Евразийским экономическим союзом. В обозримой перспективе считаем важным расширять взаимодействие союза со странами Глобального Юга, Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки. Нужно уделить особое внимание сотрудничеству с такими важными объединениями, как ШОС, АСЕАН и другими, – добавил Президент.

В завершение Глава государства отметил, что перед странами-участницами стоят непростые задачи, которые требуют выверенных решений и скоординированных действий. Он напомнил, что в следующем году ответственная миссия председателя в органах ЕАЭС перейдет к Республике Казахстан, которая настроена на дальнейшую совместную работу, призванную стать залогом новых достижений и способствовать повышению благополучия народов объединения. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что следующее заседание ВЕЭС состоится 28–29 мая в Астане.

Также Глава государства выразил признательность Александру Лукашенко за успешное председательство Республики Беларусь в уходящем году.

По итогам заседания был принят ряд документов.

Актуальные вопросы для Содружества

Также в Санкт-Петербурге сос­тоялась неформальная встреча глав государств – участников Содружества Независимых Государств.

Участие в ней приняли Президент Казахстана Касым-Жомарт­ Токаев, Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили основные векторы развития и наметили дальнейшие шаги для укрепления практического сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

...До непосредственно неофи­циального саммита лидеры успели посетить главную дос­топримечательность Санкт-Петербурга – Государственный Эрмитаж. В музее для высоких гостей провели экскурсию.

Главы государств осмотрели знаковые экспозиции, размещенные в Александровском зале, Зале искусства Франции XVIII века. Особое внимание было уделено уникальным коллекциям «Золотой кладовой», где хранятся­ археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам историчес­ких помещений – Пикетного и Гербового залов.

Высокие гости также ознакомились с другими экспозициями и залами музея, составляющими его всемирно известное собрание.