Интеллектуальный конкурс "Qazaqwa Quiz" среди госслужащих прошел в Астане

Управление по развитию языков и архивного дела Астаны организовало интеллектуальный конкурс «Qazaqwa Quiz», посвященный 23 июня – Дню государственных служащих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В мероприятии приняли участие сотрудники Академии государственного управления при президенте РК, пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерства юстиции РК, аппарата акима столичного района «Алматы», управлений по физической культуре и спорта, образования, занятости и социальной защиты, активов и государственных закупок, делам религий, КГУ «Служба коммуникаций города Астаны», ГККП «Nomad City Hall». Всего участвовали 13 команд.

Конкурс проходил в 5 этапов. На каждом этапе были заданы вопросы, основанные на логике, медиаформатах: аудио, видео материалах и т. д.

По итогам четырехчасового конкурса команда «Бес Байтерек» из числа специалистов Академии государственного управления при президенте РК заняла І место, команда ГККП «Nomad City Hall» акимата Астаны – ІІ место, сборная команда «МИИР Press» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК – ІІІ место.

Победители и участники конкурса были награждены ценными призами и дипломами.