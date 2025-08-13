Об этом американский миллиардер объявил у себя на странице в соцсети Х , передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: freepik.com

С сегодняшнего дня (13 августа 2025 года) компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Казахстана. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX.

Напомним, 12 июня 2025 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг.

Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдалённых и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения.

Актуальные тарифы, условия подключения и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании SpaceX.