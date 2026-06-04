Поселил на поле «цифру»

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Путь к хозяйствованию на земле у каждого свой. Кто-то решает продолжить семейное дело, а кто-то делает неожи­данный на взгляд окружающих шаг – становится фермером, оставив налаженную жизнь в городе. Ко вторым можно отнести инженера по образованию и полевода по роду занятий Сарсенгали Камалова.

Встретиться с аграрием довелось в Коргалжынском районе на весеннем поле возглавляемого им ТОО «САСС Агро». Как выяс­нилось в разговоре с фермером, земля досталась ему в пользование в декабре 2024 года. От окрестных сельхозугодий его хозяйство отличается тем, что здесь можно увидеть дождевальные установки. Их приобретение и монтаж стали самой первой и большой инвестицией.

Причем осуществить установку поливной системы удалось уже летом 2025 года, то есть спустя всего полгода после того, как был застолб­лен выделенный участок земли. Главным аргументом в пользу закупа современного оросительного оборудования стало наличие вблизи участка озера Шолак с пресной водой хорошего качества. К слову, до Сарсенгали Камалова воплотить идею с использованием этого водоема как источника полива никто не брался.

В тот стартовый год он посеял на всей имеющейся площади в 141 гектар масличную культуру – рапс. В течение вегетацион­ного сезона растения орошались искусственными дождями, и это дало хороший результат: с каждого гектара в среднем было получено по 35 центнеров. Показатель оказался одним из лучших в Акмолинской области. И это – в первый же год работы хозяйства!

– Мы используем две установки, каждая из которых имеет ширину охвата орошением 480 метров, – рассказывает руководитель ТОО «САСС Агро». – Выпущены они известной в мире компанией Valley и оснащены современной компьютеризированной системой управления. Я могу управлять режимом полива и другими функциями со своего мобильного телефона. И для этого не обязательно находиться в хозяйстве или даже в пределах района и области.

Система снабжена почвенными датчиками. Эти приборы выдают информацию о состоя­нии почвы, степени ее увлажненности, оптимальных сроках полива. Правда, до того как электронная «начинка» начнет делать анализы, нужно внес­ти в ее базу необходимые данные: название возделываемой культуры, дату высева, нормативный уровень потребления влаги…

По словам инженера и полевода, проект обошелся ему в 300 млн тенге. Из них 50 млн было затрачено на подведение к хозяйству линии электропередачи. Ее протяженность составляет 3 800 метров.

Электроснабжение – непременное условие работы, ведь самым первым звеном всей системы полива служит насосная станция на берегу озера, а она без электричест­ва не работает. Так что помимо собственных средств в проект, который Сарсенгали Камалов разработал собственноручно, были инвестированы ссуды, полученные от финансовых институтов.

В эти дни идет посевная. Весь комплекс предпосевных агротехнических мероприятий предполагает тройную (!) культивацию против сорных растений. Нынче здесь сеют уже не рапс, как годом ранее, а пшеницу под полив, чего опять же ранее в округе не делал никто.

Дело в том, что земли в райо­не в основном богарные, и поливать пшеницу ранее никто не брался. Да и вегетационный режим, условия ухода за этими культурами вовсе не предполагали искусственное орошение.

– Мы будем сеять пшеницу европейской селекции, а она нуждается в орошении, – говорит фермер. – Нашли таковую благодаря Всемирной сети, консультациям с экспертами. Разместим культуру на всей имеющейся площади. С реа­лизацией урожая, надеюсь, проблем не возникнет.

Еще одним цифровым новшеством в системе ухода за полем станет внедрение метеоанализа. Что он дает фермеру? Оказалось, очень многое. Дело в том, что искусственный интеллект станет изучать погоду в регионе, определять уровень влагозарядки в почве. Он же про­анализирует имеющиеся данные и определит обязательный временной «коридор», в рамках которого необходимо осуществить полив зерновой нивы.

Цифровая система запро­граммирована на два состояния посевов. Первый, с включением желтого сигнала, извещает о том, что настало время полива. Второй – крас­ный – означает, что поле пребывает в состоянии засухи и ему срочно нужна влага. Еще одной дополнительной функцией ИИ на поле ТОО «САСС Агро» станет прогноз предстоящей погоды.

В общем, цифровая эра добралась и до отдаленных ферм и полей. Это стало возможным благодаря приходу в аграрный сектор молодых, с хорошей цифровой грамотностью и здоровыми амбициями предприимчивых хозяйственников. Один из этой когорты – ­Сарсенгали Камалов.

После школы он поступил в технический вуз в тогдашнем Целинограде и стал дипломированным инженером-электриком. Начал работать в сфере строительства и добился неплохих результатов. По большому счету, все в жизни этого человека в столице складывалось благополучно, но однажды он решил вернуться на малую родину, чтобы начать с чистого листа хо­зяйствовать на родной земле.

Рассказывает, что доводилось в детстве гостить в ближнем селе Оркендеу, ходить на рыбалку, выезжать в степь. Все это запало в душу и выстрелило через годы желанием вернуться и начать собственное дело.

При этом к делу бывший инженер подошел, основываясь на современных технологиях, сполна используя ресурсы ИИ. Решения новичка из столицы приносят зримые результаты.

А еще его пример не оставляет у других тружеников полей райо­на сомнений в необходимости поселить и на своих полях волшебную «цифру».