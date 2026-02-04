Аким области Берик Уали торжественно вручил ключи от первой партии – 10 автомобилей – областной станции скорой медицинской помощи. Всего до сентября текущего года медицинские организации региона будут обеспечены 100 новыми машинами скорой помощи марок Hyundai, JAC и ГАЗ. Техника была получена в рамках проекта «Приобретение санитарных автомобилей для медицинских организаций области Абай», реализуемого совместно с АО «Фонд развития промышленности» за счет средств областного бюджета посредством лизингового финансирования.

Как отметил глава региона, развитие здравоохранения является одним из важнейших приоритетов. Он также напомнил, что последний раз новая техника для областной службы скорой помощи приобреталась более пяти лет назад.

Все автомобили оснащены GPS-навигацией и необходимым медицинским оборудованием. Это позволит повысить качество и оперативность оказания экстренной медпомощи для более чем 620 тыс. жителей региона, которых обслуживает станция.

Одновременно с обновлением автопарка ведется работа по улучшению инфраструктуры специализированных медучреждений. Так, Центр ядерной медицины и онкологии Семея получил новый компьютерный томограф Revolution Maxima и цифровой рентгеновский маммографический аппарат GIOTTO CLASS 40000. Оборудование приобретено за счет собственных средств центра, а также в рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2027 годы за счет средств республиканского бюджета.

– Установка современного высокотехнологичного оборудования позволит существенно повысить качество медицинских услуг, обеспечивая раннюю диагностику и эффективное лечение, – сказал аким области.

Компьютерный томограф отличается высокой скоростью сканирования, четкостью изображений и низкой лучевой нагрузкой, а цифровой маммограф предназначен для высокоточной диагностики заболеваний молочных желез.

В целом, в 2025-м на обновление материально-технической базы сферы здравоохранения области направлено более 6,5 млрд тенге. В период 2026–2028 годов планируется приобретение 481 единицы медтехники для организаций, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь. Это позволит довести уровень оснащенности медицинским оборудованием до 95% и снизить степень износа до 30%.

Благодаря системной работе по развитию инфраструктуры и модернизации оборудования, сфера здравоохранения области Абай делает значительный шаг вперед, обеспечивая жителям региона доступ к качественной и современной медицинской помощи.