Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК

Инвестиции,Автодороги
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Инвестиционные проекты по развитию автомобильных и железных дорог рассмотрели на заседании штаба по обеспечению экономического роста в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Различными видами ремонта в этом году будут охвачены 8,8 тыс. км автодорог на общую сумму финансирования 781,2 млрд тенге. Из них 2,1 тыс. км – это реконструкция, 459,6 км – капитальный ремонт, 6,3 тыс. км – средний ремонт. Также в этом году стартуют 7 новых проектов по строительству и реконструкции 1 тыс. км автодорог: «Караганда – Жезказган», «Актобе – Улгайсын», «Атырау – Доссор», обходы городов Кызылорды, Рудного, Сарыагаша, Петропавловска.

Руководитель АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев информировал о мерах по обеспечению эффективного и безопасного транзита через пограничные зоны. Для этого проводится поэтапная реконструкция автомобильных пунктов пропуска (АПП). Из действующих вдоль границы Казахстана 52 АПП до 2030 г. будет проведена реконструкция 36 пунктов пропуска.

«При вложении инвестиций в проекты 2025 г. в размере 644 млрд тенге и новые проекты в объеме более 3 трлн тенге мы ожидаем к 2048 году получить экономический эффект до 6,4 трлн тенге», — отметил он.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане действует 20 платных участков автодорог общей протяженностью 3,9 тыс. км. В планах на 2025 год – ввод еще 26 платных участков общей протяженностью 5,5 тыс. км. Доходы от взимания платы в 2024 году составили 48,4 млрд тенге.

АО НК «КТЖ» планирует уже в июле этого года завершить основные работы по строительству вторых путей и запустить движение поездов по участку «Достык – Мойынты» протяженностью 836 км. Стоимость проекта, реализация которого велась 3 года – 542,8 млрд тенге. Также в этом году ожидается завершение строительства ж/д линии «Обводная Алматы» протяженностью 123 км c длиной главных путей 75 км, стоимость проекта – 151,7 млрд тенге.

В следующем году планируется завершить строительство железнодорожной магистрали «Кызылжар – Мойынты» с объемом инвестиций 720,4 млрд тенге и модернизацию участка «Алтынколь – Жетыген» (107,8 млрд тенге). Работы ведутся в плановые сроки.

По итогам заседания штаба вице-премьер обозначил национальным компаниям задачу завершить все инфраструктурные проекты в установленные сроки. Государственным органам поручил вести постоянный контроль и оказывать полное содействие в разрешении возникающих бюрократических проволочек, препятствующих своевременной реализации проектов.

#развитие #дороги #инвестпроекты

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