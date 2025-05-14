Иран предложил создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

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В четверг США потребовали от исламской республики полностью отказаться от обогащения урана

Фото: Getty Images

Тегеран предложил создать консорциум ближневосточных стран для обогащения урана с привлечением американских инвестиций. Об этом во вторник пишет газета The New York Times, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По ее сведениям, в воскресенье в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи представил этот план спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу. Как отмечается, исламская республика рассматривает эту инициативу как альтернативу требованию Вашингтона о полном отказе от ядерной программы. В качестве возможных участников консорциума издание называет Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Предложение Ирана предусматривает учреждение трехстороннего ядерного консорциума, а также возможность для Тегерана обогащать уран до 3,67% и поставлять его в другие арабские страны для использования в гражданских целях. Кроме того, предполагается присутствие на иранских ядерных объектах наблюдателей из других стран, включая экспертов из США. Эта договоренность, в отличие от сделки 2015 года, не будет ограничена временными рамками в 15 лет, то есть может носить бессрочный характер.

В воскресенье Иран и США провели при посредничестве Омана четвертый раунд переговоров для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Первый раунд прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавляет Арагчи, американскую - Уиткофф.

В четверг Уиткофф потребовал от исламской республики полностью отказаться от обогащения урана, что подразумевает демонтаж ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо. Комментируя в субботу заявления Уиткоффа, Арагчи подчеркнул, что Иран не откажется от своих прав на реализацию гражданской ядерной программы, включая обогащение урана.

#Иран #уран #Консорциум

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