Искры страсти Свежий выпуск 8 июня 2023 г. 3:00 106 Андрей Кратенко Студенческий спектакль «Ромео и Джульетта» на сцене в Петропавловске представил новую интерпретацию старого сюжета. фото автора Захватывающую премьеру устроили талантливые студенты Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. В своем театральном проекте (и одновременно дипломной работе) выпускники академии продемонстрировали все, чему научились, стажируясь в Казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова. Постановку возглавила студентка пятого курса Арухан Заханова. Ее интерпретация привнесла в классическую пьесу новые оттенки и добавила глубины смысла. «Ромео и Джульетта» в Петропавловске – это не только история о любви, но и о конфликте между светом и тьмой, ненавистью и добротой. Арухан Заханова не ограничилась только любовью между мужчиной и женщиной. – Мне важно было сказать также о любви вообще – к искусству, народу, сцене и справедливости, – заявила молодой талантливый режиссер. Премьера спектакля вызвала большой интерес публики и показала высокий уровень подготовки студентов Казахской национальной академии искусств. Этот спектакль явился и наглядным примером гармоничного сочетания традиций и новаторства. #Петропавловск #искусство #театр #спектакль #Ромео и Джульетта