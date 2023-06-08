Искры страсти

Захватывающую премьеру устроили талантливые студенты Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. В своем театральном проекте (и одновременно дипломной работе) выпускники академии продемонстрировали все, чему научились, стажируясь в Казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова.

Постановку возглавила студентка пятого курса Арухан Заханова. Ее интерпретация привнесла в классическую пьесу новые оттенки и добавила глубины смысла. «Ромео и Джульетта» в Петропавловске – это не только история о любви, но и о конфликте между светом и тьмой, ненавистью и добротой. Арухан Заханова не ограничилась только любовью между мужчиной и женщиной.

– Мне важно было сказать также о любви вообще – к искусству, народу, сцене и справедливости, – заявила молодой талантливый режиссер.

Премьера спектакля вызвала большой интерес публики и показала высокий уровень подготовки студентов Казахской национальной академии искусств. Этот спектакль явился и наглядным примером гармоничного сочетания традиций и новаторства.