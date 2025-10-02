фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Движущая сила трансформации

Открывая первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, Касым-Жомарт ­Токаев отметил особую важность данного мероприятия. Он подчеркнул, что без развития ИИ невозможно выдержать глобальную конкуренцию. Сегодня цифровые системы и ИИ стали важнейшим условием суверенитета страны и движущей силой экономического роста.

– Поэтому мы поставили перед собой амбициозную цель: в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну, – подчеркнул Глава государства. – В целом в стране проделана большая работа в этой сфере. Сегодня более 92 процентов государственных услуг доступны в онлайн-формате. В прошлом году доля безналичных платежей в стране превысила 85 процентов. Только за первые шесть месяцев текущего года гражданам Казахстана было оказано 26 миллионов цифровых услуг, причем половина из них – через смарт­фоны. Это хорошие результаты. Вместе с тем следует отметить, что развитие ИИ идет очень быстрыми темпами, и это требует постоянного обновления наших подходов.

Тема первого заседания нового Совета по развитию ИИ была посвящена критически важной для развития в данном направлении теме – «Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы».

Как отметил Президент, мы живем в эпоху глубоких преобразований, когда ИИ оказывает определяющее влияние на развитие экономики, систем государст­венного управления, науки и прежде всего образования.

– Использование этой технологии напрямую влияет на национальную конкурентоспособность и суверенитет. Искусственный интеллект станет движущей силой этой трансформации, – акцентировал Глава государства. – В связи с этим речь идет не о лидерстве в мире или в нашем регионе. Наша главная цель – превратить Казахстан в передовое, цивилизованное государство.

Многие ведущие страны, как обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, уже признали искусственный интеллект стратегическим ресурсом XXI века, направляя на его развитие значительные инвестиции.

В Китае, например, действует государственный план AI+, который предус­матривает комплексную интеграцию ИИ-технологий в экономику, науку и социальную сферу. В США реализуется стратегия закрепления мирового лидерства в данной области. Эти факты подтверждают, что в мире формируется совершенно новая парадигма развития, в центре которой находится искусственный интеллект.

Казахстан не должен отставать от этих тенденций. Именно поэтому, как сказал Президент, и было создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое займется координацией и решением вопросов всестороннего внедрения ИИ-технологий.

Всестороннее развитие собственных технологий и подготовка высококвалифицированных IT-специалистов – одна из самых важных задач. В первую очередь необходимо сосредоточиться на повышении качества образования.

– Университеты должны подготовить новое поколение отечественных инженеров, исследователей и предпринимателей, способных создавать передовые технологии, соответствующие современным мировым потребностям. В начале этого года мы запустили программу AI-Sana, по которой уже более 440 тысяч студентов получили специальные сертификаты в области искусственного интеллекта. Подобные программы крайне полезны, так как именно на таких платформах лучшие проекты могут сформироваться в стартапы и получить доступ на международный рынок. Однако нельзя забывать, что глобальный спрос на специалистов в области искусственного интеллекта очень высокий и будет продолжать расти, опережая возможности системы образования по их подготовке. Поэтому каждый специа­лист в своей отрасли в дополнение к основной профессии должен освоить цифровые навыки и уметь применять возможности ИИ в своей деятельности, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что в настоящее время в стране отсутствует специализированное учебное заведение, ведущее подготовку специалистов в области ИИ, а само обучение сосредоточено лишь в отдельных университетах.

– В ОАЭ создан Специализированный университет искусственного интеллекта имени Мухаммеда бин Заида. В Казахстане более 63 тысяч студентов обучаются по IT-специальностям в 79 вузах. С прошлого года в учебные программы широко внедряется предмет «Искусственный интеллект». Кроме того, в вузах функционируют научно-исследовательские центры ИИ. В прошлом году отечест­венные квалифицированные ученые разработали уникальную языковую модель казахского языка KazLLM. Все это, безусловно, очень важные проекты. Однако нам предстоит проделать еще большую работу, – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что в Казах­стане в первую очередь необходимо соз­дать специализированный исследовательский университет в области ИИ как учебное заведение с особым статусом.

– В качестве партнеров к этой работе важно привлекать лучшие мировые вузы. Поручаю Правительству до конца года подготовить конкретные предложения. Может возникнуть вопрос: зачем Казахстану нужен новый университет такого профиля? Главная цель – подготовка квалифицированных специалистов, внедряющих технологии искусственного интеллекта во все отрасли экономики. Исследовательский университет должен функционировать как центр нау­ки, образования, инноваций и международных коммуникаций. Сегодня конкуренция на глобальном рынке знаний и технологий исключительно высока. Поэтому талантливая молодежь должна иметь возможность получать качественное образование мирового уровня не только за рубежом, но и в своей стране. От этого зависит будущее Казахстана, – заявил Касым-Жомарт­ Токаев.

Персонализация обучения

В целом, как подчеркнул Глава государства, необходимо обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта в систему образования.

– Персонализированное обу­чение – это революционная возможность. Традиционная модель «одна программа для всех» больше не отвечает требованиям времени. Каждый ученик уникален. Одни преуспевают в математике, но нуждаются в дополнительной поддержке при изучении языков; другие демонстрируют выдающиеся результаты в гуманитарных науках, но им нужно больше времени на физику. ИИ способен преодолеть этот барьер. Система знаний на основе ИИ позволяет разрабатывать индивидуальные программы обучения с учетом способностей каждого учащегося. Такой подход помогает раскрыть потенциал молодежи и повысить ее мотивацию к обу­чению, – отметил он.

По словам Президента, в этой сфере есть успешный международный опыт. В США такие платформы, как DreamBox и Knewton, адаптируют курсы математики для каждого ученика. В Южной Корее ИИ применяется при изучении языков.

– Для Казахстана особенно важно использовать такие подходы. Как полиэтническое государство мы должны обеспечивать равные условия для всех детей, независимо от их языкового, культурного или образовательного уровня, – сказал

Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним важным приоритетом Президент назвал соз­дание цифровых профилей обучающихся, которые будут фиксировать их академическую успеваемость, сильные стороны и достижения, помогая оптимизировать университетские программы и сократить время обучения.

Более того, как обратил внимание Глава государства, на основе цифрового профиля ИИ может построить систему профориентации. То есть станет возможным предлагать учащимся траектории обучения, факультативные курсы и проекты, соответствую­щие их способностям и потенциалу. Это поможет заранее выявить успешных будущих инженеров, исследователей, врачей, учителей и предпринимателей, что даст возможность каждому реализовать свой потенциал и найти достойное место в жизни.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать национальную систему цифровых профилей учащихся, интегрированную с новым Университетом искусственного интеллекта.

Также Президент указал на важность применения ИИ с целью автоматизации рутинных задач педагогов.

– Алгоритмы способны генерировать индивидуальные задания и подготовительные тесты,­ проверять ответы, ускоряя обратную связь с учащимися. Такое технологическое решение существенно облегчает работу учителей, позволяя им сосредоточиться на главном – наставничестве. Однако важно помнить: никакие технологии не заменят эмпатию и направляющую роль учителя. Человеческая связь между педагогом и учеником должна оставаться основой образования. Поэтому при внедре­нии ИИ в образовательный процесс Правительство должно руководствоваться принципом максимального освобож­дения от рутинной нагрузки, а также создавать усло­вия для учителей, – добавил Глава государства.

Еще одной актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал расширение доступа к качественному образованию.

– Широкое применение ИИ создаст реальные условия для сокращения разрыва в уровне образования между центром и регионами, между городом и селом. Особенно это касается малокомплектных школ. Внедре­ние технологий искусственного интеллекта имеет большое значение и для комплексной поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Наша цель – сформировать по-настоящему инклюзивную образовательную среду. Это одно из базовых условий построения Справедливого Казахстана, – сказал он.

Сохранять самобытность, культуру и ценности

По мнению Главы государства, ИИ положительно влияет на развитие и распространение знаний.

Он подчеркнул, что, овладевая современными технологиями, следует сохранять самобытность, культуру и ценности народа, а также учитывать преимущества и риски, которые несут в себе новые тенденции. По его словам, нарративы, чуждые нашему мировоззрению, не должны проникать в систему образования. В конечном счете ИИ должен служить интересам народа.

– Передовые технологии не должны наносить никакого ущерба нашей духовности, историческому наследию и уникальной культуре, – акцентировал Президент. – Содержание и качество образовательного контента должны быть корректными. Алгоритмы могут выдавать неточную или упрощенную информацию. Повторюсь, искусственный интеллект может использоваться в качестве вспомогательного средства в образовании. Однако именно человек, а не машина, должен нести ответственность за качество и содержание образования. Именно учитель должен оставаться главным гарантом достоверности знаний, обеспечивая соответствие материалов государственным стандартам, научным критериям и культурным ценностям. Поэтому Правительство должно разработать национальную образовательную платформу, которая позволит создавать качественный контент, соответствующий государственным стандартам. Хотел бы подчеркнуть: мы должны использовать собственные разработки в области искусственного интеллекта.

Обратил внимание Касым-Жомарт Токаев и на важность учета рисков внедрения ИИ в сферу образования. Преж­де всего, отметил он, речь идет об этической составляющей, недобросовестном использовании искусственного интеллекта.

– Полагаясь на ответы нейросетей, учащиеся могут потерять навыки здравого мышления, самостоятельного обучения и анализа. Искусственный интеллект должен усиливать образовательный процесс, а не подменять его фундаментальные основы. Поэтому Правительству предстоит принять комплекс мер по обеспечению академической честности, – поручил Глава государства.

Действовать на опережение

Указал Президент также на необходимость учитывать неизбежную трансформацию рынка труда.

Уже сегодня очевидно: многие профессии будут постепенно вытесняться автоматизированными системами, что приведет к высво­бождению значительной доли рабочей силы и увеличению числа специалистов с устаревшими навыками. Это, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев,­ очень важная проблема, и если ее не решить, возрастут риски социальных последствий, таких как рост безработицы, снижение качества жизни и усиление неравенства.

Тем не менее ИИ может и способствовать решению проблемы: анализировать профессиональные компетенции работников, выявлять их сильные стороны и рекомендовать наиболее перс­пективные пути развития.

– Нужно действовать на опережение, создавая широкие возможности для переподготовки и повышения квалификации кадров.­ И здесь нет нужды тратить миллионы бюджетных средств на создание громоздких центров переобучения. Необходимо грамотно использовать потенциал искусственного интеллекта. Главная задача заключается в том, чтобы превратить риск потери рабочих мест в шанс для миллионов граждан. Иными словами, огромный потенциал искусственного интеллекта должен быть использован для создания новых рабочих мест, укрепления человеческого капитала и ускорения социально-экономического развития страны. Поручаю Правительству запустить национальную онлайн-платформу на базе ИИ для переподготовки высвобож­даемых работников к будущим профессиям, – сказал Президент.

В завершение своего выступ­ления Глава государства подчеркнул, что национальные интересы должны быть главным ориентиром цифровой стратегии Казахстана.

– Речь идет не только об искусственном интеллекте. Речь идет о нашем суверенитете и судьбе будущих поколений. Правительство внимательно рассмотрит все прозвучавшие на заседании предложения. В заключение хотел бы отметить, что искусственный интеллект – это главная движущая сила цифровой экономики. Поэтому предлагаю посвятить следующее заседание совета данной теме, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На заседании совета также выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр науки и высшего обра­зования Саясат Нурбек, государственный министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта Омар Аль-Олама, основатель Sinnovation Ventures и 01.ai Ли Кай Фу, генеральный директор Cambrian Futures Олаф Дж. Грот, ректор Калифорнийского университета в Сан-Диего Прадип­ Кхосла, лауреат премии Тьюринга Джон Хопкрофт, председатель исполнительного совета инициативы ООН «ИИ во благо» Эбтесам Аль-Мазруи, основатель Polynome Group Александр Ханин и генеральный директор Oxford Insights Ричард Стирлинг.

Пул цифровых разработок

После Касым-Жомарт Токаев­ ознакомился с экспозицией цифро­вых разработок, представленной в рамках заседания Совета по развитию искусственного интеллекта.

На выставке свои проекты в сфере ИИ продемонстрировали ведущие отечественные компании и организации: ОФ «Ustem Foundation», Freedom Bank, Yandex Qazaqstan, Kaspi Bank, АО «Казахтелеком», АО «Евразийский банк», АО «НУХ «Байтерек», АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и другие.­

Предложенные проекты охва­тывали широкий спектр цифро­вых решений в сферах образования, культуры, логистики, технологий для умного города. Также были продемонстрированы возможности туристических онлайн-сервисов, генеративных ИИ-платформ, B2B-агентов и отечественного мессенджера Aitu.

В транспортном блоке были представлены комплексные системы на основе ИИ для управления перевозками, а также телекоммуникационная среда нового поколения на базе 5G.

Мероприятие продемонстрировало динамику развития цифровых­ технологий в стране, а также расширяющийся вклад отечественного бизнеса и институтов в создание национальной экосистемы искусственного интеллекта.