В Шымкентском реа­билитационном центре проходит выставка фотохудожницы Светланы Громовой «Дала ажары. Краски степи».

фото Рината Львова

Здесь пейзаж – не просто фон, а собеседник, источник силы и внутреннего диалога. Представленные работы нельзя назвать лишь красивыми фотографиями природы. Каждая из них – визуальный рассказ о преодолении, принятии себя и поиске опоры в мире, который порой бывает жестоким. Фотопейзажи стали частью процесса восстановления, эмоциональной пау­зой и поддержкой для тех, кто проходит непростой путь возвращения к полноценной жизни.

История самой Светланы Громовой неразрывно связана с темой экспозиции. Несколько лет назад страшная авария перечеркнула ее прежнюю реальность: тяжелые травмы, многочис­ленные переломы, длительная неподвижность и не­определенность будущего. В тот период фотография появилась в ее жизни почти случайно: подаренный близкими фотоаппарат стал своеобразной спасательной соломинкой, попыткой отвлечься от боли и однообразия больничных дней. Тогда никто не мог предположить, что он станет отправной точкой нового пути.

По словам Светланы Громовой, в период обострения болезни она начала фотографировать пейзажи. Степь помогала по-новому взглянуть на обстоя­тельства, находить внутреннюю энергию и пересматривать приоритеты, глубже осознавая связь человека с окружающим миром и теми ресурсами, которые он способен дать.

Пациенты реабилитационного центра не только рассматривали фотоработы, украсившие стены, но и внимательно слушали фотохудожницу, соотнося ее историю исцеления – прежде всего духовного – со своим собственным опытом.

В реабилитационном центре эти фотоснимки словно встрое­ны в пространство, чтобы не просто украшать стены, а стать частью терапевтической среды. Каждый снимок наполнен особым смыслом и сопровождается QR-кодом. С его помощью зрители могут узнать историю создания, авторский замысел и эмоциональный контекст каж­дой фото­графии.

Сегодня Светлана Громова – признанный автор с большими творческими планами. Впереди – проект для Национального музея, посвященный натюрмортам, а также социально значимая выставка «Жизнь на уровне коляски», где мир будет показан с точки зрения человека, передвигающегося в инвалидном кресле.

