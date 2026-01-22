Искусство, которое лечит Культура 29 января 2026 г. 0:40 10 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент В Шымкентском реабилитационном центре проходит выставка фотохудожницы Светланы Громовой «Дала ажары. Краски степи». фото Рината Львова Здесь пейзаж – не просто фон, а собеседник, источник силы и внутреннего диалога. Представленные работы нельзя назвать лишь красивыми фотографиями природы. Каждая из них – визуальный рассказ о преодолении, принятии себя и поиске опоры в мире, который порой бывает жестоким. Фотопейзажи стали частью процесса восстановления, эмоциональной паузой и поддержкой для тех, кто проходит непростой путь возвращения к полноценной жизни. История самой Светланы Громовой неразрывно связана с темой экспозиции. Несколько лет назад страшная авария перечеркнула ее прежнюю реальность: тяжелые травмы, многочисленные переломы, длительная неподвижность и неопределенность будущего. В тот период фотография появилась в ее жизни почти случайно: подаренный близкими фотоаппарат стал своеобразной спасательной соломинкой, попыткой отвлечься от боли и однообразия больничных дней. Тогда никто не мог предположить, что он станет отправной точкой нового пути. По словам Светланы Громовой, в период обострения болезни она начала фотографировать пейзажи. Степь помогала по-новому взглянуть на обстоятельства, находить внутреннюю энергию и пересматривать приоритеты, глубже осознавая связь человека с окружающим миром и теми ресурсами, которые он способен дать. Пациенты реабилитационного центра не только рассматривали фотоработы, украсившие стены, но и внимательно слушали фотохудожницу, соотнося ее историю исцеления – прежде всего духовного – со своим собственным опытом. В реабилитационном центре эти фотоснимки словно встроены в пространство, чтобы не просто украшать стены, а стать частью терапевтической среды. Каждый снимок наполнен особым смыслом и сопровождается QR-кодом. С его помощью зрители могут узнать историю создания, авторский замысел и эмоциональный контекст каждой фотографии. Сегодня Светлана Громова – признанный автор с большими творческими планами. Впереди – проект для Национального музея, посвященный натюрмортам, а также социально значимая выставка «Жизнь на уровне коляски», где мир будет показан с точки зрения человека, передвигающегося в инвалидном кресле. #Шымкент #выставка #Светлана Громова