Его полотна, на которых изображены фантазийные женские образы, созданы в необычной технике. Автор назвал ее phosphorescent shadow body. Она заключается в использовании фосфоресцентной краски, которая заряжается от света и излучает его в полной темноте.

– Мысль создать светящиеся картины появилась у меня после просмотра фильма Warcraft, – рассказывает Дмитрий Кецман. – Мне запомнился фрагмент, где волшебника, победившего злодея, окутывает мистическое зеленое свечение. Я стал обдумывать новую идею, а потом создал 12 картин в уникальной технике. Они подчеркивают философскую мысль о том, что в нашей жизни все взаимосвязано – и добро со злом, и тьма со светом.

В галерее «Алтын ғасыр», где проходит выставка светящихся картин, освещение не включают. На то есть две причины. Первая – это мистический, чарующий эффект, который возникает в темноте при созерцании полотен, излучающих свет. Зритель будто погружается в фантазийный мир, где его встречают валькирия, ангел, королева змей и девушка-дракон.

– При выключенном свете зритель не будет видеть остальных людей, которые пришли на выставку, – отмечает второй аспект Дмитрий Кецман. – Он сможет остаться наедине с картинами, полностью погрузиться в их образы, не отвлекаясь на окружающих. Каждый испытает свои уникальные эмоции. Я счастлив, что могу продемонстрировать ценителям искусства то, чего они еще не видели.

Нынешняя экспозиция – это третья персональная выставка Дмитрия Кецмана. Он обладатель статуса «Золотой союзник глобальной конфедерации талантов Великобритании» и член международного Союза художников и дизайнеров. Сегодня он руководит собственной изостудией и помогает юным дарованиям творчески развиваться.