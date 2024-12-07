Исламисты захватили город Дараа на юго-западе Сирии

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Сирийское правительство потеряло контроль над городом Дараа и большей частью территории одноименной провинции. США и Иордания призвали граждан покинуть Сирию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Ghaith Alsayed/dpa/AP Photo/picture alliance

Сирийское правительство потеряло контроль над городом Дараа, имеющим символическое значение для боевиков-исламистов, а также над большей частью одноименной провинции. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает агентство AFP со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

«Местные группировки взяли под контроль районы в провинции Дараа, включая сам город Дараа. Теперь они контролируют более 90 процентов территории провинции, поскольку силы режима последовательно выводят войска», - говорится в сообщении SOHR.

По данным организации, исламистские группировки ранее в тот же день захватили контрольно-пропускной пункт "Нассиб-Джабер" на границе с Иорданией. Со стороны Иордании этот КПП уже закрыт, сообщает AFP со ссылкой на МИД страны.

На фоне эскалации гражданской войны в Сирии правительства Иордании и США призвали своих граждан покинуть эту страну как можно скорее.

Перешедший под контроль исламистской оппозиции город Дараа символически важен для нее как место, с которого в 2011 году началось восстание против режима президента Сирии Башара Асада. В разгар гражданской войны Дараа был "бастионом повстанцев", отмечает AFP. С 2018 года город находился под контролем правительственных войск.

#Сирия #исламисты #Дараа

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