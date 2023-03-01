Исполнение поручений президента по развитию Астаны обсудили в Правительстве

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Меры по исполнению поручений главы государства по дальнейшему развитию Астаны рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Аким столицы Женис Касымбек доложил о разработке новых программных документов, в том числе генерального плана развития города до 2035 года, программы реновации до 2030 года и единой концепции озеленения.

Он также проинформировал о прогнозируемых темпах ввода нового жилья, мерах по решению проблем дольщиков, строительстве ТЭЦ-3 и газовых теплостанций, запуске насосно-фильтровальной станции для производства питьевой воды, проектировании шести электрических подстанций и крупного канализационно-очистного сооружения.

Кроме того, аким рассказал о планах по строительству и ремонту автодорог (30 проектов), запуску движения на мосту через реку Есиль по проспекту Тауелсиздик, обновлению автобусного парка (+ 400 ед.), реализации проекта LRT, а также открытию новых школ в рамках нацпроекта «Комфортная школа» (24 ед.), медицинских и других объектов социальной инфраструктуры.

Алихан Смаилов подчеркнул важность сохранения в столице высоких темпов жилищного строительства и опережающего развития инженерной инфраструктуры. При этом он обозначил необходимость усилить контроль за соблюдением застройщиками утвержденных норм и законодательства в целом.

Премьер-министр добавил, что требуется принять более активные меры по озеленению Астаны и динамично наращивать число новых насаждений каждый год.

На совещании с подробными докладами о реализации инфраструктурных проектов, развитии энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения, а также ликвидации незаконных свалок выступили министры индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, экологии и природных ресурсов – Зульфия Сулейменова и вице-министр энергетики Асет Магауов.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр поручил всем госорганам обеспечить качественное исполнение задач, поставленных главой государства, по своим направлениям.