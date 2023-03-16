В Казахстане запретят использовать мелкий шрифт при указании эффективной ставки по кредитам

Чтобы реальная сумма переплаты за заем была очевидной, банки и микрокредитные организации обяжут использовать единый шрифт и стиль в договоре, указывая эффективную и номинальную ставки на кредиты.

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Согласно новому постановлению АРРФР, банки обязаны сообщать годовую эффективную и номинальную ставки вознаграждения, используя единую величину шрифта и стиль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР.

«Постановление разработано в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг и для корректного предоставления информации потребителям о полной стоимости по банковским займам и вкладам», - говорится в сообщении агентства.

Эти требования распространяются на информацию в договорах и рекламе финансовых услуг. Аналогичное постановление принято в отношении микрокредитных организаций.