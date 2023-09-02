Исследовательскую станцию к Солнцу запустила Индия

Индия запустила исследовательскую станцию Aditya-L1 по изучению Солнца, запуск транслировался на сайте и канале в YouTube Индийской организации космических исследований, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Для запуска миссии индийское космическое агентство использовало ракету-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL, оснащенную шестью навесными двигателями. Конфигурация XL была впервые использована для запуска первого в Индии лунного зонда "Чандраян-1" в октябре 2008 года. С тех пор она использовалась для нескольких важных миссий, включая миссию марсианского орбитального аппарата "Мангальян", запущенную в ноябре 2013 года.

Последний раз ракета-носитель PSLV летала в конфигурации XL в ноябре 2022 года, выведя на орбиту Земли спутник EOS-06 и восемь наноспутников.

Станция Aditya-L1 является первой в Индии космической миссией типа обсерватории для наблюдения за Солнцем. После четырехмесячного путешествия протяженностью 1,5 миллиона километров аппарат выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Такое расположение позволит Aditya-L1 постоянно наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения.

Космический аппарат несет семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля.

Планируется, что при достижении предполагаемой орбиты основной аппарат миссии — коронограф линий видимого излучения — будет отправлять на наземную станцию 1440 изображений в день для анализа.

Ожидается, что миссия Aditya L1 предоставит информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей и других.